Zwei Fitness-Parcours zum Krafttanken

STEYR. In Steyr werden Dutzende Geräte aufgestellt, die Bewegungsfähigkeit fördern.

Der einstige Weltklasse-Leichtathlet Georg Werthner war maßgeblich an der Entwicklung von Geräten beteiligt, die es Joggern und Läufern ermöglichen, die eigene Fitness und Beweglichkeit zu steigern. Zwei mit solchen Geräten ausgestattete Parcours werden nun in Steyr errichtet.

"Wir haben die Förderzusagen für diese Gesundheitsprojekte in der Tasche", freut sich Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP). Der Stadtrat wird in seiner nächsten Sitzung bereits die nötige Flächenwidmung für die Rundkurse beschließen, kündigte Mayrhofer an. Ein Parcours mit jeweils rund 20 Geräten soll im Schlosspark und entlang des Laufweges im Stadtgut errichtet werden. "Die finanziellen Erfordernisse dafür haben wir bereits für nächstes Jahr budgetiert", berichtet Mayrhofer.

Die Rundstrecken zielen vor allem auf das breite Publikum ab. Den Bewohnern soll Bewegung in der Natur und etwas Achtsamkeit auf ihre Gesundheit und Fitness schmackhaft gemacht werden. "Ich bin voll davon überzeugt, dass dieser Parcours alleine schon den Schlosspark weiter attraktiviert", sagt Mayrhofer, "wir haben dann im Herzen der Stadt noch mehr Anreiz für die Bevölkerung, sich sportlich zu betätigen." Bei Joggern ohnehin schon etabliert sei der Rundkurs im Stadtgut, auf dem Beschäftigte des Wirtschaftsgutes körperlichen Ausgleich zum Bürojob suchten.

Für die Läufer gibt es eine gute Nachricht darüber hinaus. "Der beliebte Laufweg von Garsten entlang der Enns wird nun auch am Abend gut benutzbar", so Mayrhofer. Bereits beschlossene Sache ist nämlich, das der Weg beleuchtet werden wird. Die Beleuchtung und die Laternen für den Jogger-Parcours werde sich auf 300.000 Euro belaufen, die bereits ausfinanziert seien. Wesentlich für das Gelingen der Projekte sei die Zusammenarbeit mit der Regionalförderung und der Unterstützung durch die EU, sagte Mayrhofer.

