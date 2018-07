Zahlreiche Delikte gehen auf das Konto einer Jugendbande

AMSTETTEN, STEYR. Eine fünfköpfige Jugendbande, auf deren Konto drei Einbruchsdiebstähle in Geschäftslokale und Gastronomiebetriebe sowie Sachbeschädigungen und Körperverletzungen gehen, hat nun die Polizei ausgeforscht.

Bei der Bande handelt es sich um vier Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren aus dem Bezirk Amstetten und einen noch Unmündigen aus dem Bezirk Steyr-Land. Bei den Einbrüchen erbeuteten sie ein Mobiltelefon, Schmuck, Uhren und Bargeld. Am 12. Juni dürfte das jüngste Bandenmitglied in einem Einkaufszentrum einen Böller in einen Lift geworfen haben, der einen Stock tiefer detoniert ist. Dabei wurden eine Frau und ihre beiden Kleinkinder verletzt.

Ebenfalls werden ihnen 60 weitere Einbrüche in Zeitungskassen vorgeworfen. Außerdem wurden vier Sachbeschädigungen auf Friedhöfen, in einem Parkhaus und bei einem Bahnhof begangen.

Noch zu klären ist, ob die Gruppe auch für Ladendiebstähle in diversen Sport- und Bekleidungsgeschäften verantwortlich ist. Sie wurden von der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der zuständigen Jugendbehörde angezeigt. Sie zeigten sich teilweise geständig.

