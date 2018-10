Wenn Schule Albträume und Glücksgefühle auslöst

STEYR. Die Jugend steht im Mittelpunkt jener Veranstaltung, mit der in Steyr das Jubiläum "70 Jahre OÖ. Blasmusikverband" gefeiert wird.

17 Jungmusiker aus zehn verschiedenen Musikvereinen betätigen sich im Blasmusik-Musical "Nie mehr Schule" als Schauspieler. Instrumental begleitet werden sie dabei vom Bezirksjugendorchester. Als Dirigenten fungieren Peter Rathgeb und Bezirkskapellmeister Wolfgang Winkler.

Bei "Nie mehr Schule" handelt es sich um eine blasmusikalische Reise durch ein Schülerleben. Mathematische Albträume kommen da ebenso vor wie die erste große Liebe und Mobbing-Erfahrungen. Die Erkenntnis zum Schluss: Jeder hat eine zweite Chance verdient.

Aufgeführt wird das Stück im Steyrer Stadttheater – am Samstag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 14. Oktober, um 18 Uhr. Die Schülervorstellungen am Freitag sind bereits ausgebucht.

"Nie mehr Schule" stammt aus der Feder des renommierten Ebenseer Komponisten Fritz Neuböck. Darum, dass sich die Jungmusiker auch als Schauspieler entsprechend in Szene setzen, haben sich zwei Expertinnen gekümmert. Die Regisseurin Stefanie Altenhofer und die Theaterpädagogin Christina Hodanek haben das Stück inszeniert. (kad)

