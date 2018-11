Weil jeder (junge) Mensch eine Chance erhalten soll

STEYR. Das Jugendzentrum Gewölbe eroberte mit einem Top-Kurzfilm den Österreichischen Jugendpreis.

Die Freude bei der Preisverleihung in Wien war groß. Auch Ministerin Juliane Bogner-Strauß (3. von rechts) feierte mit den Steyrer Gewinnern. Bild: Andy Wenzel

"Wir sind alle gleich, weil wir alle schöne Träume haben": So heißt es in jenem Vier-Minuten-Film, der soeben mit dem den österreichischen Preis für außerschulische Jugendarbeit ausgezeichnet worden ist. Bei dem Video handelt es sich um ein Projekt des Steyrer Jugendzentrums Gewölbe, das zusammen mit dem rumänischen Theater Osono umgesetzt wurde.

In "Diversity", so der Titel des perfekt aufbereiteten Films, wurden collageartig Wünsche und Sorgen Jugendlicher versammelt. Dabei wird vor allem gezeigt, dass junge Asylwerber ein wertvoller Teil der Gesellschaft sind. "Die Motivation für unser Projekt war die Ohnmacht, zu sehen und zu spüren, dass einige der Besucher bei uns im Jugendzentrum in ständiger Angst vor Abschiebung leben müssen", so Gewölbe-Leiterin Melanie Berger.

Im Rahmen des Österreichischen Jugendpreises wurden aus 153 Einreichungen 20 Vorzeigeprojekte ausgewählt und prämiert. Das Jugendzentrum Gewölbe war in der Sparte "Nationale Jugendarbeit" erfolgreich. Überreicht wurde der Preis von Familien- und Jugendministerin Juliane Bogner-Strauß.

Die Filmcollage, bei der nicht zuletzt die Steyrer Innenstadt samt Schlosspark als Kulisse diente, ist auf der Internet-Plattform Youtube zu sehen. Auch über die Gewölbe-Homepage gelangt man zu dem ausgezeichneten Beitrag. (kad)

