Walentin kommt solo zum Festival

GROSSRAMING. Mit einigen Überraschungen wartet das Kalkalpen Kammermusik Festival 2018 den Fans auf.

Niklas Walentin Bild: privat

Neben den klassisch besetzten Ensembles – Streichquartette und Klavier-Trios – treten diesmal auch das Kebyart Saxophonensemble und der dänische Solo-Geiger Niklas Walentin auf.

Walentin, Jahrgang 1994, gilt als einer der aufgehenden Sterne in der Szene. In der New Yorker Carnegie Hall ist der Däne ebenso schon aufgetreten wie im St. Petersburger Kamiinsky Theater. Sein Gastspiel beim Kalkalpen Festival findet im Leonsteiner Schmiedeensemble Schmiedleithen statt. Termin: Sonntag, 2. September, 17 Uhr.

Insgesamt umfasst das diesjährige Festivalprogramm, das einmal mehr von der European Chamber Music Academy erstellt wurde, fünf Programmpunkte. Zur Eröffnung am Freitag, 31. August, tritt im Mollner Nationalparkzentrum das Amatis Trio auf. Das Konzert, das am Samstag, 1. September, im Großraminger Kutschenmuseum stattfindet, gestalten das Shilouettes Ensemble und das Demian Quartett. Das Cosmos Quartett spielt am Dienstag, 4. September, in der Marienkirche Steyr, das Kebyart Saxophonensemble am Donnerstag, 6. September, im Nationalpark-Besucherzentrum Reichraming.

