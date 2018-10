Von Mahlers Adagietto bis zum Klang-Experiment

STEYR. Das Programm des Styraburg Festivals präsentiert sich kontrastreich wie nie zuvor

Rusanda Panfili Bild: St. Panfili

Kontrastreich und auf drei Tage komprimiert: So präsentiert sich das Styraburg Festival, zu dem der Steyrer Maler Hapé Schreiberhuber am Wochenende einlädt.

Die beiden Eckpunkte das Programms: Das Styraburg Ensemble führt in der Stadtpfarrkirche Gustav Mahlers Adagietto auf. Außerdem gibt es Werke von Antonio Vivaldi, Edvard Grieg und Samuel Barber zu hören. In Schreiberhubers Schlossatelier wiederum ist die "Szene instrumental" aus Graz zu Gast. Die Truppe rund um den Soundkünstler Denovaire spielt ein Experimentalkonzert mit Instrumenten, die durchaus auch als Objektkunst betrachtet werden können. Titel des Projekts ist "Dystopian Pleasure".

Das Konzert mit dem Styraburg Ensemble findet am Freitag, 12. Oktober statt. Als Konzertmeisterin fungiert die bekannte Solo-Geigerin Rusanda Palfini. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Die Szene instrumental wird am Samstag, 13. Oktober aktiv. Die Truppe, die von Wolfgang Hattinger dirigiert wird, verfolgt mit ihren Klangmaschinen-Konzert ein großes Ziel, das da lautet: "Einen Spiegel jener Gesellschaft vorhalten, welche schon längst den Faden verloren hat, welchen sie beansprucht zu weben!" Auch in diesem Fall geht es um 19.30 Uhr los.

Schreiberhuber liest Rilke

Eröffnet wird das Festival mit einem Zusammenspiel von Literatur und Musik. Schreiberhuber liest heute, Donnerstag, 11. Oktober aus dem Rilke-Roman "Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge" vor. Panfili begleitet die szenische Lesung, deren Vorpremiere in Wien über die Bühne ging, mit der Geige.

Alle Informationen zum Festivalprogramm gibt es im Internet auf styraburg.com. Karten können unter Tel. 0650 / 4053201 bestellt werden. Weitere Styraburg-Konzerte folgen am Freitag, 9. November und am Freitag, 7. Dezember. Zunächst ist das Wild Springs Trio in Steyr zu Gast, danach der Gitarrist Mario Berger. (kad)

