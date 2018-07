Verletzung von Kapitänin Hieslmair stoppt Nußbach

NUSSBACH. Kremstalerinnen nur auf Rang sieben im Europacup.

Ines Lugerbauer Bild: Ahrens

Mit großen Erwartungen waren die Spielerinnen von Vize-Staatsmeister Union Nußbach in den Faustball-Europacup in Schneeverdingen bei Hamburg gestartet. Doch bereits im ersten Vorrundenspiel gegen Oberentfelden (CH) kam der Dämpfer: Kapitänin Marlene Hieslmair verletzte sich am Sprunggelenk, wodurch Ines Lugerbauer im Angriff auf sich allein gestellt war. Gegen die Schweizerinnen gab es zwar noch einen knappen 3:2-Sieg, eine ebenso knappe 2:3-Niederlage nach aufopferndem Kampf gegen die Deutschen Meisterinnen aus Schneeverdingen versetzte den Kremstalerinnen aber einen Knacks. Im entscheidenden Spiel um den Aufstieg gegen Calw (D) war nach dem 14:15 im ersten Satz die Luft draußen, das Spiel wurde 0:3 verloren. Anstelle der erhofften Medaille gab es für Nußbach nur Rang sieben.

Hieslmair: "Ich bin sehr stolz auf meine Mädls. Nach meinem Ausfall haben sie echt toll gekämpft."

