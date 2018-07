Vergnügliches Theater vor traumhafter Kulisse

Während im Schlossgraben das Musikfestival Premiere hatte, feiert das Theater am Fluss mit "Die unteren Zehntausend" bereits Halbzeit, und das bei meist ausverkauftem Haus.

Heinz-Arthur Boltuch als "Dave the Lord" und "Apfel-Annie" Rotraud Söllinger-Letzbor Bild: Kainrath

Noch bis 11. August ist dieses von Herbert Walzl vor der Naturkulisse an der Enns in Szene gesetzte Spektakel, für das Wiff LaGrange die Musik beisteuert, zu sehen. Großartig im Trio der Hauptdarsteller, in dem Rotraud Söllinger-Letzbor als "Apfel-Annie" und Heinz-Arthur Boltuch als "Dave the Lord" glänzen, ist vor allem Daniela Lehner als "Queenie Martin". Doch das aus Profis und Laien zusammengesetzte Ensemble hat noch mehr zu bieten. "Sunny" Bernhard Oppl ragt mit seiner Bühnenpräsenz heraus, unterstützt von "Bubi" Stefan Parzer und "Smiley" Marcel-Philip Kraml. Ebenso kommen "Louise" Laura Enzenhofer, Reporterin Sieglinde Hauser und der direkt schon liebenswerte Butler Paul Heimel bestens an. In Summe ein amüsanter Theaterabend mit Wortwitz, dem man die eine oder andere Länge ebenso gern verzeiht wie die Tücken der Technik.

