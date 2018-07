Und wieder sperrt ein Traditionsbetrieb zu: "Heute kaufe ich meine letzte Hose"

STEYR. Nach 74 Jahren schließt Haubeneder Ende September beide Modegeschäfte in der Enge.

Es seien seither viele berührende Momente gewesen, sagt Monika Haubeneder. Mit "seither" meint die 61-jährige Geschäftsfrau den Zeitraum seit dem Entschluss, die beiden Modegeschäfte für Damen und Herren in der Steyrer Enge aus Altersgründen endgültig zu schließen: "Mir blutet das Herz. Ich bin seit fast 40 Jahren im Geschäft." Noch schlimmer aber habe es ihre 76-jährige Schwägerin Gerda Nones getroffen, die praktisch seit Kindheit ein Teil des Familienbetriebes war.

Ende September geht damit nach 74 Jahren eine Steyrer Familientradition zu Ende. Dann werden auch die verbliebenen 24 treuen Mitarbeiter ihren Job verlieren. Was danach mit den beiden Häusern passiert, ist offen. In Summe stehen ab Herbst weitere rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Innenstadt leer.

"Seit wir den Abverkauf gestartet haben, werden wir regelrecht gestürmt", sagt Haubeneder, "dieser enorme Zuspruch zeigt uns, welch riesige Lücke wir hier im Steyrer Zentrum hinterlassen werden." Speziell die Herren hätten die persönliche Beratung, das Vollsortiment und die Änderungsschneiderei geschätzt. Ein 85-jähriger Stammkunde war es dann auch, der mit seinen Worten wohl zu Tränen rührte: "Er ist gekommen und hat gesagt: ,Jetzt kaufe ich mir meine letzte Hose in diesem Leben. Weil ich war noch nie woanders einkaufen, als beim Haubeneder.‘"

Es sind Geschichten wie diese, die den Abschied so schwer machen. Und der Zuspruch der Kunden von Kirchdorf bis Amstetten, aus dem Enns- und Steyrtal. All das, obwohl es immer an verfügbaren Parkplätzen gefehlt habe: "Wie oft bin ich vom Geschäft bis Zwischenbrücken gelaufen, weil jemand keinen Parkplatz gefunden hat, aber den geänderten Anzug dringend benötigt hat."

Die Geschichte des Modehauses selbst ist bereits eine lange: Beim Roten Brunnen in Steyrdorf hatte Maximilian Haubeneder einst vor 74 Jahren sein erstes Geschäft aufgesperrt. Nach dem Weltkrieg wurde es in der Enge aus Bombenruinen neu aufgebaut. Danach war das kleine Modeimperium mit drei Standbeinen in der Enge so richtig erblüht: je ein Damen- und Herrengeschäft, dazu das vor bald zehn Jahren geschlossene "Blue Joe" für jüngeres Publikum.

Was passiert am Grünmarkt?

Gerüchte verdichten sich längst auch rund um einen Modetempel am Steyrer Grünmarkt. Der Geschäftsführer war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Aus der Firmenzentrale verlautet aber, dass das Stammgeschäft geschlossen werden soll.

Angst um Steyr: „Mit dem Kofferraum fährt auch die Kaufkraft weg“

Beim Abschied klingt viel Wehmut mit, aber auch Erleichterung, diese Bürde bald los zu sein.

Steyrer Zeitung: Steyr verliert mit Haubeneder ein Stück Tradition. Gab es keinen Nachfolger?

Monika Haubeneder: Leider geht es nicht mehr anders. Wir sind zu alt und unsere Kinder machen eben was anderes, die haben was Gscheites gelernt (lacht).

Haben Familienbetriebe wie Haubeneder keine Zukunft mehr?

Wir waren im Mittelpreissegment angesiedelt, aber es ist immer schwieriger geworden. Wir bieten ein Vollsortiment, persönliche Beratung, eine Schneiderei. Wir haben ein Sakko während einer Kaffeepause geändert. Das wird fehlen.

Was fehlt noch?

Am Stadtplatz fehlt vor allem ein Frequenzbringer. Auch der Markt ist mittlerweile eher am Abflauen.

Es fehlen also auch Parkplätze?

Die Garage ist zwar super, aber die Parksituation in Summe ist fürchterlich. Magistratsbedienstete verparken auf der Promenade von der Schlossmauer bis zum Leitnerberg alles und das gratis. Das trifft unsere Mitarbeiter und den Handel. Es bräuchte eine Kurzparkzone?

Der Handel im Steyrer Zentrum stöhnt seit Jahren.

Für den Stadtplatz wird es dramatisch, wenn das neue Einkaufszentrum kommt. Mit dem Kofferraum fährt auch die Kaufkraft weg. Das Zentrum ist zur Eventfläche verkommen, das bringt der Gastronomie was, dem Handel aber nicht. Früher war etwa der Gewerbeflohmarkt super, das hat sich durch das Beachvolleyball geändert.

