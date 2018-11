UFC St. Peter ist kein Schlusslicht mehr

GAFLENZ, SANKT PETER, ARDAGGER. Das Schreckgespenst später Gegentreffer in der Nachspielzeit legte der UFC St. Peter/Au in der NÖ. Fußball-Landesliga bei Favorit Krems endlich ab. Freistoßspezialist Tanzer egalisierte in der 74. Minute die Führung der Wachauer (Schibany, 67.) Diesmal hatten die Gäste aus St. Peter das bessere Finish mit dem Siegtreffer zum 2:1 in der 91. Minute.

Von einer "schweren Aufgabe" sprach Gaflenz-Trainer Stefan Kogler vor der Begegnung in Waidhofen/Thaya, er hatte recht: Mehr als ein 0:0 war nicht zu holen.

Ardagger kämpfte gegen Scheiblingkirchen-Wath beherzt, aber wenig Zählbares in der Offensive. Die Gäste gingen sogar in Führung, der SCU Ardagger schafte aber in der 67. Minute noch den Ausgleich zum 1:1-Remis. (ak)

