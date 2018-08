Überstunden nicht bezahlt - "Arbeiter hat geschlafen"

STEYR. Firma in Steyr enthielt Produktionsleiter Lohn vor. Chef entlohnte 935 Überstunden erst nach Klage.

Gerhard Klinger, Bezirksleiter der Arbeiterkammer Bild:

In einer Buchhaltungsdatei fanden sich 935 Überstunden, die ein Firmenchef in Steyr seinem Produktionsleiter aufgetragen hatte. Der Mann leistete die Mehrarbeit, Geld dafür bekam er keines. Der Chef hat auf die Überstunden einfach "vergessen". Als der Mitarbeiter den ausständigen Lohn über die Arbeiterkammer geltend machte, konterte der Unternehmer mit Unterstellungen: Sein Produktionsleiter sei bereits um drei Uhr Früh in die Firma gekommen, habe eingestempelt und sich dann schlafen gelegt.

Das Nichtstun hätte er ebenso als Arbeitszeit verbucht wie häufige ausgiebige Kaffeepausen, die er gemacht habe, nachdem er wieder munter geworden sei. Das Arbeitsgericht glaubte dem Chef die Abenteuergeschichte von seinem Mitarbeiter nicht. Nach einem Vergleich zahlte der Unternehmer schließlich 15.000 Euro Lohnnachzahlung an seinen angeblich schlafenden Ex-Mitarbeiter, der inzwischen gekündigt hatte.

Gerhard Klinger, Bezirksleiter der Arbeiterkammer (Bild), riet Arbeitnehmern dringend, Arbeitszeitaufzeichnungen zu machen. Ohne diese gebe es vor dem Arbeitsgericht keinen Rechtsanspruch auf Nachzahlung nicht abgegoltener Überstunden. Bei den Firmenchefs gebe es eine Herde schwarzer Schafe, die ohne Wimpernzucken ihrer Belegschaft den Lohn und Abgeltungen für Überstunden vorenthielte. Von den 249,6 Millionen Überstunden, die jährlich in Österreich anfallen, würde ein Fünftel nicht entlohnt. (feh)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema