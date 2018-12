Über Moschee wurde Konkursverfahren eröffnet

KEMATEN AN DER YBBS. Nach einem Insolvenzantrag der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse wurde am St. Pöltner Landesgericht gestern das Verfahren eröffnet. Der Erhaltungsverein glaubt an ein Missverständnis.

Unüblicher Schritt: Kasse stellte gegen Moscheeverein Konkursantrag. Bild: feh

Früher war es ein Motel für Durchreisende neben der Ybbstalbundesstraße B 121. Seit Jahren schon ist das ehemalige Gasthaus ein Gotteshaus, nachdem es Muslime aus dem Ybbstal erwarben und zu einer Moschee umbauten. Jedes Wochenende neigen sich die Gläubigen beim Freitagsgebet auf ihren Teppichen gen Mekka und hören den Predigten der Imame zu, die der Union Islamischer Kulturzentren (UIKZ) zugezählt werden, die eine wesentliche Gruppierung in der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) ist. Das Gemeindeleben ist gestern abrupt gestört worden: Am Landesgericht St. Pölten wurde das Konkursverfahren gegen den Träger des Gotteshauses, den "Moscheen Errichtungs-, Erhaltungs- und Verwaltungsverein", eingeleitet. Zu den alltäglichen Wirtschaftsnachrichten gehört es nicht, dass eine Religionsgemeinschaft in die Pleite geschickt wird.

Über das Ausmaß der Forderungen gegen den Verein konnte der Alpenländische Kreditorenverband, der über die Insolvenz berichtet hatte, noch keine Angaben machen. Bei der islamischen Gemeinde in Kematen herrschte demgemäß Verwunderung über den Schritt der Justiz. "Wir müssen uns kundig machen, worum es geht", sagte Cancu Kilic vom Verein, "von Schulden wissen wir nichts." Der Vereinsvorstand werde auf alle Fälle nochmals die Buchhaltung überprüfen, um zu sehen, ob sich von irgendwoher Forderungen ableiten ließen.

Auch der vom Gericht bestimmte Masseverwalter, der Amstettner Rechtsanwalt Sebastian Feigl, kann zu dem ihm anvertrauten und ungewöhnlichen Insolvenzfall noch nicht viel Konkretes sagen: "Ich bekomme die wichtigen Unterlagen erst auf den Tisch."

Während der Alpenländische Kreditorenverband schrieb, dass ein "Gläubigerantrag" das Verfahren ins Rollen brachte, konnten die OÖNachrichten in Erfahrung bringen, dass es die NÖ. Gebietskrankenkasse gewesen ist, die den Insolvenzantrag einbrachte. Im Grunde würde das bedeuten, dass dem Verein vorgeworfen wird, jemanden beschäftigt und keine Sozialabgaben bezahlt zu haben. Kilic: "Wir müssen jetzt einmal alles überprüfen." Gottesdienste und Gemeindeleben gehen wie bisher weiter, versicherte Kilic.

