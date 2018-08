U21-Team bezwang selbst Brasiliens Ballkünstler

KREMSMÜNSTER. Heuer passten die Temperaturen exakt zum Motto: Bei der 13. Auflage der Brasilianischen Nacht im Faustballzentrum Kremsmünster schwitzten Aktive wie Zuschauer bei 34 Grad im Schatten.

Tänzerinnen aus Brasilien bei der Faustball-Gala in Kremsmünster Bild: geh

Dennoch kamen rund 400 Fans, um ein Faustballfest mit trotz Hitze großartigen Leistungen zu bestaunen. Allen voran war es das von Kremsmünsters langjährigem Topstar Klemens Kronsteiner trainierte U21-Nationalteam, das mit Einsatz, Spielwitz und technischen Schmankerln à la Brasilien glänzte. Die Österreicher, die sich den letzten Schliff für die heute in der Schweiz beginnende Europameisterschaft holten, bewiesen aber auch hohe Reife: Im Semifinale wie auch im Endspiel setzten sie sich in einer Verlängerung trotz Rückstand durch. Im Halbfinale gewann die U21-Auswahl gegen den mehrmaligen Weltpokalsieger Sogipa Porto Alegre 2:1 (11:7, 10:12, 15:14), im Endspiel wurde Brasiliens Champion Clube Merces mit 3:1 (11:8, 15:14, 7:11, 11:8) in die Schranken gewiesen.

Für die Hausherren des TuS Kremsmünster war im Halbfinale Endstation. Gegen Clube Merces gab es ebenso eine 1:2-Niederlage wie anschließend im kleinen Finale gegen Sogipa Porto Alegre.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema