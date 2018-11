Trinkwasser in Molln ist derzeit ungenießbar

MOLLN. Genossenschaft verweist 600 Haushalte an Supermärkte, eigenes kühles Nass ist trübe.

Leitungswasser ist für 600 Haushalte derzeit nicht zu genießen. Bild: feh

Die Lagerbestände von stillem Mineralwasser sind gestern auf den Paletten der Supermärkte deutlich geschrumpft. Das Leitungswasser dürfen die Mollner derzeit nicht trinken, wie in einer Verlautbarung der Wassergenossenschaft auf der Homepage der Gemeinde mitgeteilt wird.

Die Wasserversorgung in Molln obliegt anders als in den meisten anderen Gemeinden privaten Wassergenossenschaften. In Molln gibt es in den Katastralen 19 solcher Versorgungsgemeinschaften, die Genossenschaft des Hauptortes ist mit 600 angeschlossenen Haushalten die größte.

Bezieher des gemeinschaftlichen kühlen Nasses haben beim Vorstand gemeldet, dass Trübwasser aus den Hähnen sprudelte. "Wir wissen noch nicht, ob es sich um eine bakterielle oder chemische Verunreinigung handelt", sagt der stellvertretende Obmann der Wassergenossenschaft, Harald Bacher, "auf jeden Fall haben wir unverzüglich gehandelt und die Sperre bekannt gegeben."

Beständig wurden gestern gleich von zwei verschiedenen Instituten Wasserproben gezogen. "Um sicherzugehen, wollen wir immer auch eine Kontrollmessung dabei haben", sagt Bacher. Welcher Art die Verunreinigung sei und woher sie stamme, könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, teilte Bacher mit: "Ich kann nur sagen, dass wir mit Hochdruck an der Beseitigung der Probleme arbeiten."

Die beigezogene, für die Sauberkeit des Trinkwasserangebotes zuständige Landesstelle hat unterdessen das Leitungswasser zum Verzehr freigegeben, sofern es zuvor drei Minuten abgekocht worden sei. Diese Maßnahme legt nahe, dass die Landesfachleute eine Verunreinigung des Wassers mit Bakterien und anderen Keimen vermuten. Wann das Wasser wieder zum allgemeinen Gebrauch freigegeben werden kann, konnte gestern niemand sagen.

