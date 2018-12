Suche nach Fahrern: In Steyr steht jedes vierte Taxi still

STEYR. Mehrere Unternehmer haben bereits ihre Flotte verkleinert. Der Beruf wäre eine Chance für Frauen.

Taxi-Unternehmer kämpfen immer intensiver darum, geeignete Mitarbeiter zu finden. Bild: feh

"Die einzige Chance, die einem bleibt, ist, selbst zu fahren wie ein Dodel", sagt Wolfgang Neuhauser. Der Chef der Steyrer Yellow-Taxi-Flotte klagt darüber, dass er kein geeignetes Personal mehr findet. Die Suche aller Unternehmer sei mittlerweile mehr oder weniger sinnlos geworden. Er selbst habe aus diesem Grund bereits die Anzahl seiner Taxis von sechs auf vier reduziert, sein Neffe – Taxi Neuhauser – gar von acht auf drei, und auch Taxi Muhr habe die Flotte auf vier Fahrzeuge verringert.

Bestätigt wird diese triste Situation von Gunter Mayrhofer, Fachgruppenobmann des Beförderungsgewerbes in Oberösterreich: "Das ist aber nicht nur in Steyr, sondern in ganz Österreich so." In der Region hänge die verzweifelte Fahrersuche auch damit zusammen, dass die boomende Industrie den Arbeitsmarkt leerfege und besser zahle. Und wer danach wieder arbeitssuchend sei, sei häufig nicht bereit, für weniger Geld als zuvor zu arbeiten.

Aktuell stehe rund ein Viertel der 38 Steyrer Taxis still, zu Stoßzeiten gebe es kaum eine Chance auf eine Fahrt. "Die Wartezeit etwa am Samstag nach Mitternacht ist enorm", sagt Mayrhofer, "dabei sind da alle verfügbaren Fahrzeuge unterwegs."

Taxifahrer sei ein durchaus abwechslungsreicher Beruf, sagt Mayrhofer, der eine Chance nun darin sieht, mehr Frauen für diesen Job zu begeistern: "Derzeit sind in Steyr fünf bis sechs Fahrerinnen unterwegs. Ich würde mir aber viel mehr Frauentaxis wünschen." Einerseits erhöhe dies das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste, zudem böte dieser Beruf eine tolle Chance für Hausfrauen und Wiedereinsteigerinnen.

Die Zukunft im Taxigewerbe sieht Mayrhofer allerdings bei Einmannunternehmen: ein Auto, ein Fahrer, eigene Rechnung. "Auf lange Sicht wird sicherlich auch der Konkurrenzdruck durch selbstfahrende Autos steigen", sagt Mayrhofer, "Uber ist hingegen bei uns in Oberösterreich noch kein Konkurrent."

Eine Taxifahrt kostet in Steyr übrigens rund 1,20 Euro pro Kilometer mit jenen Fahrzeugen, die ein Taxameter verwenden. Dieses ist allerdings in der Stadt nicht verpflichtend. Taxis, die ohne Zähler unterwegs sind, können speziell in der Nacht teuer werden.

Kommentare anzeigen »

2 Kommentare FuerGerechtigkeit (313) 19.12.2018 04:42 Uhr Es sollen mehr Frauen für diesen Job begeistert werden??

Bei 55 Stunden mit 1100 bis 1300 Brutto werden sich sicher viele Menschen finden die sich diesen Sklaven Job antun.

Zudem kommt noch die Gefahr hinzu überfallen oder gar ermordet zu werden, die Zahl der Taxiüberfälle hat auch zugenommen seit ein paar Jahren.

Ebenfalls ein Klassiker beim Taxifahren, die Beschimpfungen der Jungen Betrunken Fahrgäste die sich die Taxifahrer gefallen lassen müssen!

Das alles um cirka 1200 Euro Brutto, echt Klasse. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( ) Istehwurst (5196) 19.12.2018 04:19 Uhr 1150€ Brutto ? Bei 55 Stunden in der Woche ? Und ihr wundert euch wirklich dass ihr keine Fahrer bekommt? Offiziell müßte sogar das Trinkgeld versteuert werden? Solche Jobs werden, wie in Wien, bald nur mehr von zugewanderten Atomphysikern gemacht. Warum? Ganz einfach: der oberste Physiker eröffnet eine KEG und beschäftigt..Taxilenker X. dieser bekommt 45 - 50 % vom Umsatz.. Black! Nona 😂😎 Abgaben werden keine bezahlt.... nach Konkurs wird an Ali 2 übergeben und das Spiel beginnt von vorne!

Zuerst gehen die Taxikunden saufen (10€) für einen Drink, no Problem, 150€ für eine Dame, no Problem.... dann steigt er am Hauptplatz ins Taxi ein und möchte gerne um 10€ in die Solarcity 🤬🤬🔫

Taxifahren müsste doppelt so teuer sein als es jetzt ist um halbwegs kostendeckend zu wirtschaften. Und dann wundert sich wer weil viele alte Schrott Autos herum fahren ???

Der komische Rudi möchte E Taxi um 35000€ ?? Wer soll das bezahlen? Der Bsuff um 10€ SICHER nicht. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema