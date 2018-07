"Stollen der Erinnerung" glänzt neben Millionenprojekten aus aller Welt

STEYR. Deutsches Architekturbuch würdigt 42 Räume der Kultur und Kunst, darunter auch Steyr.

Karl Ramsmaier vor dem „Stollen der Erinnerung“ mit dem Architekturbuch „spaces of culture and art“, in dem das Steyrer Projekt gewürdigt wurde. Bild: Buchberger

Futuristisch anmutende Bauwerke aus Beton, Glas und Stahl, meisterhafte Architektur aus großen Metropolen quer über den Erdball, Museen, für die Geld keine Rolle spielt – und mittendrin der von Zwangsarbeitern in den Steyrer Schlossberg gegrabene Luftschutzbunker, der nun als "Stollen der Erinnerung" ebendiese wachhält.

"Für uns ist das eine besondere Auszeichnung, eine kleine Sensation", sagt Karl Ramsmaier, Vorsitzender des Mauthausen Komitees Steyr. Im kürzlich erschienenen Architekturbuch "spaces of culture and art" werden "Museen, Veranstaltungsräume und Bibliotheken, die sich als Sprachrohr und Schauplatz von Kultur auszeichnen, sich aber vor allem als Orte verstehen, die vereinen, Begegnung fördern, Diskussionen anregen und Plätze für einen interkulturellen Austausch schaffen", vorgestellt.

Hohe Qualität der Ausstellung

Es handelt sich dabei um 42 besonders eindrucksvolle Projekte aus Korea, Japan, Indien, China, Angola, Israel, Frankreich, Deutschland, Kanada, Norwegen, USA, Uruguay, der Schweiz, Polen, Spanien und der Türkei. Ramsmaier: "Das ist die internationale Topliga, Architektur auf allerhöchstem Niveau."

Aus Österreich wurde exakt ein Projekt in diesen elitären Zirkel aufgenommen – jenes aus Steyr, der "Stollen der Erinnerung" von Architekt Bernhard Denkinger. Das Projekt eines zweiten österreichischen Architekten wurde in den Niederlanden gebaut.

Mit der Aufnahme des "Stollens der Erinnerung" als Schau in einem unterirdischen Raum wird die hohe Qualität dieser Ausstellungsgestaltung gewürdigt. Der ehrenamtliche Verein Mauthausen Komitee Steyr ist für den Inhalt dieser Ausstellung über Zwangsarbeit und die Konzentrationslager in Steyr, über den Widerstand und den Weg in die Freiheit bis hin zur Zivilcourage heute verantwortlich. Gerade Letzteres sei heute mehr denn je wieder von Bedeutung.

"Es ist die Enge in diesem Raum, die eine Dichtheit an Emotionen schafft. Wer hineingeht, fühlt heute noch, was die Menschen, die diesen Stollen als Zwangsarbeiter gegraben haben, die später darin Schutz gesucht haben, damals gespürt haben", sagt Ramsmaier, "wir sehen, wie konzentriert die Besucher bei den Texten, bei den Bildern stehen, wie beeindruckt sie aus dem Stollen kommen."

Die Aufnahme in diesem Buch zeige, dass der "Stollen der Erinnerung" nicht nur ein zeitgeschichtlich besonders gelungenes Projekt sei, sondern auch gestalterisch Anerkennung über die Grenzen Österreichs hinaus gefunden hat. Bereits im Jahr 2014 hatte die Ausstellung den Österreichischen Museumspreis erhalten, ein Jahr später den Hans-Marsalek-Preis. 2016 war der Stollen unter den Preisträgern des German Design Award, des renommiertesten Designer-Preises in Deutschland.

Stollen der Erinnerung

Der „Stollen der Erinnerung“ wurde am 25. Oktober 2013 eröffnet und bisher von mehr als 17.000 Personen besucht. Fast 800 Führungen wurden in diesen bald fünf Jahren bereits durchgeführt. Für den Inhalt verantwortlich ist der Verein „Mauthausen Komitee Steyr“.

Das Buch „spaces of culture and art“ hat 271 Seiten, kostet 49,95 Euro und ist im Deutschen Architektur Verlag erschienen.

ISBN 978-3946154303

