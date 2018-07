Steyrer holten zehn Mal Edelmetall

KAPFENBERG, STEYR. Der Schwimmclub war bei den Staatsmeisterschaften in Kapfenberg der viertbeste Verein.

Johannes Dietrich Bild: Pirklbauer

"Denke erfolgreich und du bist erfolgreich", so lautet das Motto des Nachwuchstalentes Marvin Miglbauer. Vom 26. bis 29. Juli fanden die 73. Österreichischen Schwimm-Staats- und Juniorenmeisterschaften in Kapfenberg statt. Johannes Dietrich hatte seinen Konkurrenten einiges voraus. Zum sechsten Mal gelang es ihm, die 100 und 200 Meter Brust bei den Staatsmeisterschaften zu gewinnen. Marvin Miglbauer, der noch ein Jahr zu jung ist für die Österreichischen Juniorenmeisterschaften, hätte schon heuer die Rückenbewerbe über 50, 100 und 200 Meter gewonnen. Außerdem gelang es ihm erneut, den Jugendrekord von Markus Rogan um mittlerweile 96 Hundertstel zu verbessern. Schlussendlich gewann er drei Silbermedaillen in der Allgemeinen Klasse, ein acht Jahre älterer Gegner konnte sich durchsetzen.

Alexander Trampitsch holte den Staatsmeistertitel über 200 Meter Freistil. Felix Preisinger konnte seine Bestzeit über 400 Meter Lagen noch einmal um 15 Sekunden verbessern und somit die Bronzemedaille in der Allgemeinen und die Silbermedaille in der Juniorenklasse für sich entscheiden. Johannes, Marvin, Felix und Alexander erschwammen insgesamt drei Gold-, fünf Silber- und zwei Bronzemedaillen in der Allgemeinen Klasse für das Team. Von 29 Teams wurde der Verein zum viertbesten Verein österreichweit gekürt. Auch als Team funktionieren die Vier. Gemeinsam holten sie den Vize-Staatsmeistertitel über 4 x 200 Meter Freistilstaffel. Die gebürtige Steyrerin Lena Kreundl bilanzierte mit drei Einzel- und fünf Staffelerfolgen.

Johannes und Alexander reisen nun zur Europameisterschaft nach Glasgow. "Man kann so einen Wettkampf nicht planen, es kommt sowohl auf die eigene Verfassung und die der Gegner an", sagt Johannes. Das Semifinale wieder zu erreichen, wäre das Ziel.

