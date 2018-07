"Stadtplatz neu": Erster Teil kostet rund 1,4 Millionen

STEYR. Einstimmig wurde gestern von allen Fraktionen im Gemeinderat die Finanzierung der am Montag beginnenden Stadtplatzneugestaltung abgesegnet.

Der Stadtplatz in Steyr wird neu gestaltet. Bild: win

Rund 1,2 Millionen Euro werden die Errichtung der sogenannten Flaniermeile und des Leopoldimarktes in Summe kosten, zusätzlich wurden 175.000 Euro für den Ankauf der Granitpflastersteine genehmigt. Ein Teil soll mit Mitteln des Europäischen Regionalentwicklungsfonds finanziert werden. Noch im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Dennoch gehen die Diskussionen rund um das Prestigeprojekt "Stadtplatz neu" weiter. Während Vizebürgermeister Helmut Zöttl daran erinnerte, dass seine Fraktion dem Hertl/Limberger-Konzept gegenüber immer schon skeptisch gewesen sei, merkte Stadtrat Reinhard Kaufmann (Grüne) an, dass aufgrund des unnötigen Durcheinanders letztlich niemand zufrieden sei: "Von Anfang an hat ein klares Projektmanagement gefehlt." Dieses hätte wohl Fehler vermeiden geholfen. Laut Stadtrat Gunter Mayrhofer (VP) muss aber weiter an der Realisierung der 5-Märkte-Strategie gearbeitet werden. Sein spezieller Dank galt Vizebürgermeister Wilhelm Hauser (SP), der nun als "Aufräumer" sämtliche Probleme aus der Welt schaffen soll und dafür viel Kritik einstecken müsse.

Kritik gab es prompt von Kaufmann, der sich nicht nur einen verkehrsberuhigten, möglichst autofreien Stadtplatz wünschte, sondern für den die Abgrenzung des Leo-Marktes durch Poller und Blumentröge falsch ist: "Die Poller braucht niemand, Blumentröge wären billiger." Für Kurt Prack, Fraktionschef der Grünen, ist unverständlich, warum in einem Jahr Probebetrieb nicht wenigstens zwei Monate lang die Sperre der Kaigasse getestet wurde.

Die Verkehrsführung sei eben noch im Probebetrieb und nicht endgültig, sagte Hauser, der zur angeregten Sperre nur anmerkte: "Die Geschäftsleute reden jetzt schon von 30 Prozent Einbußen."

Abschließendes Statement von Bürgermeister Gerald Hackl (SP): "Wir sind schon auf einem guten Weg. Und am Ende wird alles gut."

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar fritzlfreigeist (44) 06.07.2018 01:04 Uhr "Die Geschäftsleute reden jetzt schon von 30 Prozent Einbußen."

----------



Interessant, dass autofreie Plätze überall funktionieren, nur in Steyr glauben einige sogenannte "Geschäftsleute", dass das den Niedergang ihrer Aktivitäten bedeuten würde.



Interessante Geschäfte mit guter Auswahl werden überall gesucht, nur "Lage" alleine genügt schon lange nicht mehr.



Speziell die Wirte müssten doch für einen autofreien Platz sein, es ist doch keineswegs angenehm, inmitten parkender Autos zu sitzen und Kaffee zu schlürfen.



Die neue Parkgarage hat einen Billigtarif, das werden sich die Autokutscher doch noch leisten können. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema