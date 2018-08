"Stadtplatz-Chaos" als Insolvenzgrund

STEYR. Bräuhofwirt beklagt Geschäftsrückgang durch Parkplatzmisere und Baustellen.

Leerer Schanigarten: Wirt sieht Wirrwarr am Stadtplatz als Ursache. Bild: feh

Vielfach wird hohen Gebäudemieten die Schuld gegeben, wenn Gastwirte am Steyrer Stadtplatz zusperren. "Mitnichten", sagt der Pächter des Bräuhofs Alfred Muster, der in die Insolvenz geschlittert ist und Restaurant und Schanigarten zusperren musste. Hausherr und Zwischenpächter seien beim Zins längst auf ein realistisches Preisniveau heruntergegangen. In die wirtschaftliche Schräglage hätten seinen Betrieb einzig die vielen Baustellen und das Wirrwarr bei den Parkplätzen am Stadtplatz gebracht. "Als man begann, mit Parkplätzen und Verkehrsführung zu experimentieren, ist bei mir die Frequenz abrupt zurückgegangen." Das Mittagsgeschäft sei weggebrochen und auch mit einem vollen Haus am Abend nicht wettzumachen gewesen.

Die neue Hanggarage hält Muster für eine "Supersache", für eine bessere Tagesfrequenz am Stadtplatz trage sie aber nicht merklich bei, sagt der Wirt: "Davon habe ich auch zu wenig gespürt." Die Unzahl der Provisorien am Stadtplatz habe Kundschaft vergrämt. Laut Alpenländischen Kreditorenverband AKV betragen die Passiva des Bräuhofs 180.000 Euro.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar hoeninjo (249) 07.08.2018 00:28 Uhr so ein schwachsinn! wer freiwillig im bräuhof essen geht, der hat von guter küche wenig ahnung! jeder hobby koch hat mehr drauf, als das was da serviert wird!



aber immer bei den anderen die fehler suchen - ist ja modern in der neuen türkis-blauen gesellschaft! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema