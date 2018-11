Stadt kündigt Naturpark-Gesellschaft Haftung auf

WAIDHOFEN. Bürgermeister Werner Krammer begründet Ausstieg mit Vertrauensverlust, Konsequenzen für Betreiber.

Naturparkchef Andreas Plachy Bild: Tips

In einem Prüfbericht des Landes muss es Kritik an der Tierhaltung gehagelt haben. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat, dass im Herbst zwei Luchse aus dem Erlebnis- und Naturpark Buchenberg entlaufen konnten. Dem Geschäftsführer und Betreiber des Tierparks Andreas Plachy ist jetzt jedenfalls der Zahlmeister abhanden gekommen. Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Montagabend beschloss der Waidhofner Gemeinderat, dem ehemaligen Magistratsförster und dessen Naturpark Buchenberg Betriebs GmbH, zu deren Führung er vor Jahren karenziert worden war, nicht mehr mit Haftungen und Subventionen auszuhelfen. "Auf den Punkt gebracht, ist das Vertrauen gestört", ließ Bürgermeister Werner Krammer (VP) in einer Aussendung des Magistrates wissen.

Es ist nicht nur das geschwundene Gefühl, Plachy nicht mehr den Naturpark anzuvertrauen zu können, das den Gemeinderat jetzt ihm den Geldhahn abdrehen lässt. Wie die OÖN in Erfahrung brachten, werden ihm auch mangelhafte Bilanzziehungen vorgeworfen, zudem schmeckt dem Rathaus nicht mehr dessen Firmenverflechtungen. All das böte nun genug Grund, um den Haftungsvertrag mit der Betreibergesellschaft des Naturparkes, die Plachy gehört, aufzukündigen.

Während Krammer die Vertraulichkeit der am Montag gefassten Beschlüsse betonte, sind weitere Konsequenzen durchgesickert: Die Stadt wird demnach Plachys Karenzierung aufheben, er muss wieder beim Magistrat Dienst versehen. Die Forderungen an ihn sind damit nicht erschöpft: Das Rathaus verlangt von ihm als künftigen Mitarbeiter, dass er sich auch von seiner Handelskette von Hanfläden ("Drugstores.at" in Steyr, Wels, Vöcklabruck und seit wenigen Tagen auch in Amstetten) trennen muss. Die Handelskette steht laut Impressum im Besitz der Schule Wald GmbH, für die Plachy seit Jahren EU-Agrarförderungen in Millionenhöhe bekam. Das Landwirtschafts- und Umweltministerium lässt von Plachys Firma die Lehrausgänge der Forstwarte abrechnen, die Schulen aus ganz Österreich in die Wälder unternehmen. Von Plachy wurde stets betont, dass übergeordnete Prüfstellen stets eine hochkorrekte Abwicklung bescheinigt hätten.

Die OÖN räumten gestern Plachy die Möglichkeit zu einer Stellungnahme ein, von der er bis Redaktionsschluss nicht Gebrauch machte. Folgt er nicht den Forderungen der Stadt, steht als Szenario eine Insolvenz des Naturparks im Raum. "Nicht einmal die schlechteste Lösung", sagt Bürgerlistenmandatar und Obmann des Prüfungsausschusses Michael Elsner (UWG), "dann hätte diese leidige Geschichte wenigstens ein Ende und Neuanfang wäre möglich." Wie Elsner weiß, wäre aber auch Letzteres keine leichte Geburt: Exotische Tiere wie die Waschbären etwa darf der Naturpark nicht einmal verkaufen oder verschenken, die Stadt müsste sie weiter in Hege behalten.

Krammer glaubt indes nach wie vor an eine Einigung: "Ziel ist es, innerhalb eines Monats bis 5. Dezember eine einvernehmliche Lösung zu finden." Laut Krammer wäre das "ein kleiner und feiner Tierpark".

