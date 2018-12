Stadt hilft Tierpark bis Ende Jänner

WAIDHOFEN. Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer (VP) sandte gestern als Neuigkeit zum Naturpark Buchenberg aus, dass es eigentlich nichts Neues gibt: Mit "Noch keine Lösung für Tierpark" betitelte sein Büroleiter die Mitteilung aus dem Magistrat.

Andreas Plachy will Naturpark notfalls mit privaten Mitteln finanzieren. Bild: Tierpark

Wenigstens werde die Stadt für Betreiber Andreas Plachy, der als Magistratsförster einst karenziert und nun wieder als Beamter eingestellt wurde, einen Tierpfleger für den in Bedrängnis geratenen Naturpark noch bis Ende Jänner als Personalhilfe abstellen. "Ach ja, dann haben sie die Galgenfrist verlängert", reagierte Plachy darauf, als ihm die OÖNachrichten den in der Gemeinderatssitzung am Montagabend gefassten Beschluss berichteten.

Bislang verfügte Plachy immer bei seiner Bank über einen Schuldenrahmen von 60.000 Euro, mit dem er die 400 Tiere des Parks über den Winter brachte. Die Stadt hat für den Kredit gehaftet, aber Anfang Dezember die Bürgschaft endgültig aufgekündigt. Ein treuherzig blickender Waschbär wirbt nun auf Plachys Homepage für ein Crowdfunding, nachdem die Stadt dem Tierpark den Geldhahn abgedreht hat. Auf einem symbolischen Feld ist bereits die Hälfte der Karotten verkauft, für 170 Tiere habe er die Futterkosten schon beisammen, freut sich Plachy: "Erst heute wieder kam ein Unternehmer aus Steyr vorbei und spendete 20 Kilogramm Fleisch. Wir erleben eine Welle der Unterstützung, und ich bin zuversichtlich, dass wir es auch alleine schaffen."

Schon beim Gedanken daran muss Krammer tief Luft holen. Der Bürgermeister möchte längst den Naturpark in anderen Händen und in einen Streichelzoo umgestaltet wissen, bei dem niemand auf Wölfe und andere Wildtiere achten müsse, weil es keine von ihnen im Gehege geben soll. Über die Ausrichtung des Naturparks scheiden sich die Geister kilometerweit. Für Plachy hat der Naturpark nur Zugkraft, wenn er dem Publikum Tiergattungen der Wildnis zeigen kann. Und so leicht könne ihn auch die Stadt, wenngleich großteils Grundeigentümer, nicht als Betreiber loswerden. "Ich habe einen Pachtvertrag auf 99 Jahre", sagt Plachy, "und wenn man mich hinauskippen will, dann werde ich mich mit rechtlichen Schritten dagegen wehren."

Gleichzeitig ist Plachy wieder Dienstnehmer der Stadt, was die Sache nicht weniger verzwickt macht. Bis Ende Jänner wird er also der Verlautbarung des Bürgermeisters und des Gemeinderates gemäß auch von Berufs wegen mit dem Tierpark betraut sein: "In welcher Funktion ich danach am Magistrat bin, weiß ich nicht", sagt Plachy. Auch wegen der Plachy vorgeworfenen schlampigen Unternehmensführung, deretwegen Krammer der Geduldsfaden gerissen ist, wird das Tauziehen um den Naturpark weitergehen.

