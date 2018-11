So entsteht ein Hotel für Bienen

SANKT VALENTIN. Sogenannte "Wildbienenhotels" erfreuen sich als Gestaltungselement in Gärten nicht nur großer Beliebtheit, sie sind auch ein individuelles und dekoratives Weihnachtsgeschenk für naturinteressierte Gartenbesitzer.

Bau eines Nützlinghotels Bild: Privat

Die Hintergründe über die Bewohner dieser Unterkünfte bleiben jedoch oft im Unklaren. Deshalb werden diese Wildbienenhotels häufig mit unbrauchbaren Materialien befüllt oder ganz einfach am falschen Platz aufgestellt.

"Angesichts des medial häufig erwähnten Honigbienensterbens können Hausgartenbesitzer mit dem Bau von solchen Wildbienenunterkünften zumindest einen kleinen Beitrag zum Erhalt mancher Wildbienenarten leisten", sagt Bernhard Haidler von der Aktion "Natur im Garten".

Anmeldeschluss für Workshop

Damit diese Unterkünfte auch besiedelt werden und nicht nur Dekoration bleiben, bietet Haidler bei einem Workshop am Mittwoch, 28. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr in St. Valentin alle Hintergrundinformationen zu diesen beliebten "Insektenhotels". Der Ort des Kurses wird bei der Anmeldung bekanntgegeben, Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 22. November.

Nähere Infos und Anmeldung: 07435/5052370 oder andrea. brandstetter@st-valentin.at

