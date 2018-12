Skifahren bis zum Heiligen Abend

Optimale Pistenbedingungen (HiWu) Bild:

HINTERSTODER, SPITAL AM PYHRN. Um das Warten auf das Christkind zu verkürzen kann man auch heuer wieder am Heiligen Abend in Hinterstoder und auf der Wurzeralm über bestens präparierte Pisten carven. Die Hauptbahnen fahren bis 15.30 Uhr, die Lifte am Berg jeweils bis 15.00 Uhr.Ab 25. Dezember ist wieder Normalbetrieb. Auf der Wurzeralm können die Frühaufsteher während der Winterferien auch schon um 8.30 Uhr in den Skitag starten. Auch der Silvestertag ist bei vielen Wintersportfreunden ein beliebter Skitag.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema