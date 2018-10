Seit 30 Jahren wird die Erinnerung an die Opfer der Nazi-Gräuel wachgehalten

STEYR. Mauthausen Komitee Steyr und "Stollen der Erinnerung" feiern gemeinsam Geburtstag.

MK-Vorsitzender Karl Ramsmaier bei einer Befreiungsfeier. Bild: Zachl, Mauthausen Komitee Steyr

Das Mauthausen Komitee Steyr wurde im Jahr 1988 gegründet. Heute besteht es aus zwanzig aktiven Mitgliedern, die leidenschaftlich und ehrenamtlich die Steyrer Erinnerungskultur pflegen und damit internationale Bekanntheit erlangt haben. Einer der vielen Höhepunkte in den vergangenen Jahren war die Eröffnung des Gedenkorts "Stollen der Erinnerung" im Steyrer Stadtzentrum. Auf den Tag genau fünf Jahre später findet nun am Donnerstag, 25. Oktober, das Fest zum 30. Geburtstag im Museum Arbeitswelt statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Vergessene Spuren

Im Zentrum der vielen Aktivitäten, die das Mauthausen Komitee Steyr regelmäßig setzt, steht die Erinnerung an das jüdische Steyr und das Schicksal der KZ-Häftlinge im Nebenlager Steyr-Münichholz. Das Buch "Vergessene Spuren" und der 2013 eröffnete Gedenkort "Stollen der Erinnerung" unter dem Schloss Lamberg kurz vor Zwischenbrücken machen mit Fotos und Dokumenten von ehemaligen KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern die Arbeit des Komitees für die Öffentlichkeit sichtbar.

Die jährliche Gedenkfeier am jüdischen Friedhof am Tabor, der seit 1992 von Mitgliedern des Komitees gepflegt wird, und die Befreiungsfeier beim KZ-Denkmal wurden zu Fixpunkten des Erinnerns. Zahlreiche Gedenktafeln und Projekte rücken bis heute die Verfolgten und Ermordeten ins Bewusstsein der Menschen. Seit seiner Gründung tritt das Komitee auch immer wieder gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus öffentlich auf.

"In den 30 Jahren wurde sehr viel erreicht. Angesichts der politischen Entwicklungen in Österreich und Europa werden die Aktivitäten unseres Komitees immer wichtiger", sagt Komitee-Vorsitzender Karl Ramsmaier.

18.000 Besucher im Stollen

Gleichzeitig mit dem 30-Jahr-Gründungsjubiläum wird auch das fünfte Jahr des "Stollens der Erinnerung" gefeiert. Er wurde am 25. Oktober 2013 eröffnet und hat schon mehrere Auszeichnungen bekommen. Zuletzt wurde darüber in einem renommierten deutschen Architekturbuch mit Top-Projekten aus aller Welt berichtet.

"Mit 18.000 Besuchern und über 800 Führungen ist der ‚Stollen der Erinnerung’ ein großer Erfolg, nicht nur für das Mauthausen Komitee, sondern auch für die Stadt Steyr", sagt Karl Ramsmaier. Er hebt die Kooperation mit dem Museum Arbeitswelt hervor, von der der Gedenkort organisatorisch und pädagogisch betreut wird.

Katrin Auer ist Geschäftsführerin des Museums und privat auch Mitglied des Mauthausen Komitees Steyr: "Für uns ist die Erweiterung durch den ‚Stollen der Erinnerung’ einer der wichtigsten Entwicklungsschritte in der Geschichte des Museums. Bis heute ist es für uns eine ehrenvolle Aufgabe, diesen besonderen Ort zu betreuen." Insbesondere Schulen aus der Region würden regelmäßig auf die pädagogischen Angebote zurückgreifen.

Jubiläumsfeier

Am Donnerstag, 25. Oktober, wird ab 19 Uhr im Museum Arbeitswelt gefeiert. Mitglieder berichten von ihren Erfahrungen, Bilder geben einen Einblick in die Arbeit. Stadtchef Gerald Hackl, MKÖ-Vorstand Martin Kranzl-Greinecker, Landesschau-Kuratorin Herta Neiß und Guy Dockendorf, internationaler Präsident des MK, diskutieren, Schriftsteller Ludwig Laher hält die Festrede, Paul Schubert spielt am Akkordeon, Martin Dunst moderiert.

