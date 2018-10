"Schweren Herzens": Die Gowilalm sucht neue Pächter

SPITAL AM PYHRN. Für Familie Gösweiner endet Anfang November eine traditionsreiche Zeit unter dem Pyhrgas.

Die Gowilalm, auf einem vorgeschobenen Rücken des Kleinen Pyhrgas gelegen, ist für Wanderer, Bergsteiger und Familien ein beliebtes Ziel. Bild: Pyhrn-Priel

Wenn sich die ersten Sonnenstrahlen langsam über den felsigen Grat zwischen Kleinem und Großem Pyhrgas drücken, ist Anita Gösweiner schon auf den Beinen. Der frühe Morgen gehört der Wirtin. Das war schon so, als Anita als junges Mädchen den Sommer bei ihrer Mutter auf der Gowilalm verbrachte.

30 Jahre lang bewirtschafteten ihre Eltern die kleine holzgeschindelte Hütte, 1375 Meter hoch über dem Alltag. Gowilalm, das steht für Gemütlichkeit und für Entschleunigung. Das steht für den Kaiserschmarren, der Gerlinde Kaltenbrunner nach langen Expeditionen wieder neue Kraft verlieh, und für den Blick, der übers Tal ins Tote Gebirge schweift. Seit gestern steht die Gowilalm aber auch für einen Abschied.

"Eine wunderbare Zeit"

Nach zehn Jahren leidenschaftlicher Arbeit verlässt Hüttenwirtin Anita Gösweiner ihre Alm über Spital am Pyhrn. Bereits in der laufenden Saison hatte sich ihre Cousine Roswitha um das leibliche Wohl der Gäste gekümmert. Im Mai 2019 wird erstmals nach vielen Jahrzehnten kein Mitglied der Familie Gösweiner die neue Wandersaison auf dem vorgeschobenen Rücken des Kleinen Pyhrgas eröffnen.

Der Abschied ist nicht freiwillig. Es sind familiäre Gründe, die Anita den endgültigen Abstieg ins Tal antreten lassen. "Es war eine wunderbare Zeit. Wir gehen alle mit schwerem Herzen. Ich bin aber auch stolz, dass wir die Bewirtschaftung in den vergangenen Jahren so gut hinbekommen haben", sagt die 41-Jährige. Und das war nicht immer leicht: Der Strom kommt von der Sonne, das Trinkwasser aus der Quelle und die Gäste in Scharen. An schönen Sommer- und Herbsttagen parken bis zu 300 Autos entlang der Asphaltstraße in Oberweng, von der die rund 500 Höhenmeter lange Wanderung zur Gowilalm beginnt.

Pächterpärchen gesucht

Die Alm selbst hat sich trotz des regen Zulaufs kaum verändert, ist immer noch klein und urig gehalten: 35 Sitzplätze im Inneren, 31 müde Wanderer können sich über Nacht in den Betten ausruhen. Nur auf der Terrasse finden mehr als 100 Gäste Platz, um den freien Blick auf das Sengsengebirge zu genießen. Der Andrang freut Anita Gösweiner, denn: "An Regentagen kann man dann wieder richtig durchschnaufen." Im kommenden Jahr sollen sich neue Pächter an der Almidylle erfreuen. Am besten ein engagiertes Pärchen, das die Hütte von 1. Mai bis 2. November ohne Ruhetag bewirtschaftet. Und denen dann der frühe Morgen unter dem Pyhrgas gehört.

Bewerbungen: anita@gowilalm.at, oder: 0664/2533592

Die Alm des „Gauville“

Die Gowilalm, in 1375 Meter Seehöhe über Spital am Pyhrn gelegen, verdankt ihren Namen einem französischen Soldaten. „Gauville“ hielt sich zu Zeiten der Franzosenkriege auf der Alm vor den feindlichen Truppen versteckt. Im 19. Jahrhundert wurde aus „Gauville“ Gowil.

Die Hütte hat in der laufenden Saison noch bis zum 31. Oktober geöffnet. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Sie ist von Oberweng in rund zwei Stunden erreichbar. Gipfelwanderungen sind auf Kleinen und Großen Pyhrgas möglich.

