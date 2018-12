Schüler brachten Freude ins Altenheim

GARSTEN. Die 2A der NMS Garsten schenkte den Senioren Zeit und Aufmerksamkeit.

Die Senioren des Altenheims Garsten waren vom Besuch der 2A der NMS angetan. Bild: Martl

"Weihnachten ist ein Fest der Liebe, der Freude und der Besinnlichkeit", sagt Katrin Poxhofer, Lehrerin an der NMS Garsten. Allerdings sei es häufig so, dass die guten Gedanken und Vorhaben in der vorweihnachtlichen Hektik ein wenig zu kurz kommen. Nicht so in der Neuen Mittelschule Garsten. Im Unterrichtsfach Soziales Lernen haben sich die Schüler der 2A mit Klassenvorstand Monika Martl und Musiklehrer Andreas Kelcher Gedanken gemacht, wie sie den Bewohnern im Altenheim Garsten Freude bereiten können. Das Ergebnis: gebastelte Weihnachtskarten, selbst gebackene Kekse und fröhliche Lieder. Den Schülern der 2A war das jedoch nicht genug: Auf spielerische Art animierten sie die Senioren zu Mobilitätsübungen und brachten so frischen Schwung ins Altenheim. Poxhofer: "Ein wirklich gelungenes Projekt zur Weihnachtszeit mit der notwendigen Herzensbildung."

