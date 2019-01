Schmidtkunz’ viele Geschäftstätigkeiten

WAIDHOFEN. In Waidhofen lernte man den Sohn eines evangelischen Pfarrers und Bruder der bekannten Ö1-Journalistin Renata Schmidtkunz kennen, als es galt, die Bürgerspitalkirche für eine neue Nutzung zu renovieren.

Schmidtkunz mit Benedikt XVI. Bild: (privat)

Michael Schmidtkunz war bereit, dafür Geld auszugeben und einem Sanierungsprojekt beizutreten. Heute wird das Gotteshaus von der katholischen Pfarre und der evangelischen Gemeinde Amstetten-Waidhofen gemeinsam genutzt. Auch ein Hotelprojekt in Scheibbs versuchte Schmidtkunz voranzutreiben. Dem russischen Investor Pawel Wolkow sprangen dann aber andere Mitgesellschafter ab, die das ehemalige Stadthotel Hofmacher als Vier-Sterne-Haus neu zu eröffnen gedachten. Waidhofen verdankt es auf jeden Fall dem Gutsverwalter, dass es in der Altstadt den Fleischerbetrieb von Hans Pöchhacker noch gibt. Pöchhacker ist ein Meister seines Handwerks, kreierte auch eine Wurst, die er nun in den Vatikan für den Frühstückstisch des Papstes liefert. Als es der Metzgerei trotzdem geschäftlich schlecht ging, stieg Schmidtkunz ein und brachte mit seinen Ideen frischen Schwung in die Vermarktung. Seine nächste Herausforderung wird für ihn die Bewältigung der Insolvenz des Jagdgutes Hohenlehen sein.

