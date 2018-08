Schildkröte ging in Ried im Traunkreis auf Entdeckungsreise

RIED IM TRAUNKREIS. Gestern wurde eine Schildkröte dabei erwischt, wie sie ganz "vorschriftsgemäß" auf dem Gehsteig vor dem Altenheim spazierte. Sie wurde von der Polizei gefangen und zurück in ihr Gehege gebracht.

Zu einem kuriosen Polizeieinsatz kam es gestern in Ried. Eine 80 Zentimeter große Landschildkröte war aus dem Heim ihres Besitzers ausgebüxst, indem sie sich unter dem Zaun durchgegraben hatte.

Sie kroch gemütlich den Gehsteig der Kremsmünsterer Landstraße auf Höhe des Alters- und Pflegeheimes entlang, als Verkehrsteilnehmer und Passanten sie am Nachmittag bemerkten. Diese riefen daraufhin die Polizei, von der die rund 20 Kilo schwere Schildkröte in eine große Schachtel verfrachtet und zurück in ihr Gehege gebracht wurde.

Ihr Besitzer kam erst am Abend nach Hause und bedankte sich bei den Helfern für ihren Einsatz.

