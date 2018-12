SLR hat neue Eigentümer

STEYR. Steyrer Gusswerk wird von Pfälzern übernommen

Hans-Jürgen Brenninger, Michael und Alois Obermair, Christian Lüke Bild:

"Ich kann mir für die ehemalige ,SLR Gusswerk II‘-Gruppe keinen besseren Eigentümer vorstellen", sagt Alois Obermair, Geschäftsführer von Obermair Industries, "damit ist die Zukunft der Unternehmensgruppe mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz und mehr als 500 Mitarbeitern für die nächsten Jahre abgesichert." Die Pfälzer Traditionsgießerei "Gienanth" hat kürzlich von Obermair die Maschinenformgießerei SLR Gusswerk II BetriebsgesmbH, die SLR-Metallbearbeitungs-GesmbH in Steyr sowie das Metallbearbeitungswerk SLR-Czechia übernommen und in die Firmengruppe mit Stammsitz in Eisenberg und der Handformgießerei Fronberg Guss in Bayern integriert. "Wir erschließen mit diesem Zukauf neue Absatzmärkte", sagt Hans-Jürgen Brenninger, Vorsitzender der Gienanth-Geschäftsführung. Die Werke seien eine optimale Ergänzung.

