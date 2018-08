SKU versemmelte in Tirol sogar einen Auswärtssieg

AMSTETTEN. Weinstabl-Elf bei 0:0 besser als Wacker Innsbruck.

Topchance von Lachmayr Bild: Kovacs

Vukovic war es im ersten Auswärtsspiel der zweiten Bundesliga nicht vergönnt, mit dem SKU Amstetten bei Wacker Innsbruck II mit drei Punkten vom Platz zu gehen. Der Torjäger wurde in der 92. Minute seiner Rolle nicht gerecht, er brachte gestern aus fünf Metern den Ball im Gehäuse der Tiroler nicht unter. In der ersten Halbzeit war die Anzahl an Torchancen an einer Hand abzählbar. Nach Wiederbeginn rückte immer mehr Innsbrucks Torhüter Wedl in den Mittelpunkt des Geschehens. Er zeichnete sich vor allem bei den hohen Bällen mit Faustabwehren aus. Die gewohnte Eckballstärke des SKU reichte diesmal nicht für einen Treffer. Aber die Amstettner hatten Möglichkeiten, in Führung zu gehen – die beste vergab Lachmayr (72.), der alleine vor Wedl vergab. Auf der Gegenseite bewahrte Gschossmann mit einer Glanztat gegen Rieder (88.) die Weinstabl-Elf vor der Niederlage. Der SKU schrieb mit der Punkteteilung in der Tabelle an und weiß, dass in der Liga durchaus etwas geht.

