SKU Amstetten verteidigte in der Overtime Hallentitel

AMSTETTEN. SCU Ardagger ging im Finale drei Mal in Führung, Vukovic verwandelte in Overtime Strafstoß für den SKU.

Vukovic zauberte am Parkett und verwandelte den entscheidenden Strafstoß. Bild: ak

Der SKU Amstetten ist, was die Organisation des Hallenmasters in der Bezirksstadt betrifft, ein perfekter Gastgeber, nur Geschenke machte der Zweitligist wieder nicht: Der SKU behielt wie im Vorjahr mit dem Turniersieg den Pokal zurück. Bis zum Halbfinale lief es am Samstag wie am Schnürchen. Dann war der ASK Ybbs die erste Hürde – nur 1:1, demnach Verlängerung. Wurm hatte in der 2. Minute vorgelegt, Ybbs hatte durch Özgür in der 8. Minute der regulären Spielzeit ausgeglichen. Erst im Penalty-Schießen kamen die Hausherren 3:2 weiter.

Der frühere Lokalrivale aus der NÖ. Landesliga, SCU Ardagger, erreichte nach einem 2:0 im Halbfinale gegen St. Peter/Au wie im Vorjahr abermals das Endspiel. Bei der Neuauflage des Vorjahresfinales ging Ardagger durch Kaltenbrunner, Köstler, Palzer in Führung, Holzer, Offenthaler, Wurm glichen jeweils aus. Als Scharner in der Schlussminute für den SKU das 4:3 gelang, schien der Sack zu. Doch Palzer beförderte mit dem neuerlichen Ausgleich die Partie in die Sudden-Death-Entscheidung. Felix Gschossmann meisterte zwei Schüsse auf sein Tor. Als auf beiden Seiten nur zwei Feldspieler auf dem Parkett standen, wurde Wurm bei seinem Konter gelegt, den Siebenmeter verwandelte Vukovic.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema