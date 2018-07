SKU Amstetten scheitert im Cup

AMSTETTEN. 2:4-Aus in Deutschlandsberg.

Ahmet Muhamedbegovic (l., hier mit Eldis Bajrami) wechselt von St. Pölten nach Amstetten. Bild: GEPA

Die einzige Erfolgsmeldung an diesem Wochenende aus Sicht von SKU Amstetten gab es schon vor dem Cupauftakt in Deutschlandsberg: Am Freitag wurde von Erstligist SKN St. Pölten Ahmet Muhamedbegovic als Kooperationsspieler verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt für ein Jahr zum Aufsteiger in die 2. Fußball-Liga. Der Innenverteidiger, der bisher 16 Pflichtspiele für die SKN-Profis absolviert hat, soll in Amstetten Spielpraxis sammeln.

Die Reise nach Deutschlandsberg machte Muhamedbegovic freilich noch nicht mit. So konnte er auch nicht sehen, dass sein neuer Verein an einer eklatanten Abwehrschwäche laboriert. Gegen die robusten Steirer kassierte Amstetten innerhalb von zwanzig Minuten vor der Pause gleich drei Treffer (13., 25., 33.). Erst nach dem Anschlusstreffer durch Marjan Markic (61.) kam so etwas wie Hoffnung auf, Deutschlandsberg stellte in der 75. Minute aber wieder den Drei-Tore-Vorsprung her. Vier Minuten später traf der kurz zuvor eingewechselte Florian Uhlig zum 2:4-Endstand aus Amstettner Sicht.

"Das Ausscheiden ist sehr enttäuschend. Die Mannschaft war geistig und körperlich nicht bereit für dieses Spiel, dafür trage ich als Trainer die Verantwortung", sagte Trainer Robert Weinstabl. Bis zum Ligaauftakt am Sonntag (10.30 Uhr) daheim gegen FAC Wien wartet wohl noch viel Arbeit auf ihn.

