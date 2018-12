SJ-Chef mit türkischen Wurzeln als Sündenbock

SANKT PETER IN DER AU. Gemeinderat reagiert auf Posting über alltäglichen Rassismus in St. Peter/Au mit einer Resolution.

Solidarisch mit ihrem Obmann Günes (Mitte): SJ St.Peter/Au Bild: SJ

Bürgermeister Johannes Heuras (VP) reagierte damit, dass er sich vor "seine Bevölkerung" stellte: "Es spiegelt in keinster Weise das wider, wie ich die Menschen in St.Peter/Au täglich kennengelernt habe." Die Wahrnehmung von Ibrahim Günes, Blogger und außerdem Obmann der Sozialistischen Jugend (SJ) im Ort, ist eine andere. Der junge Österreicher hat jetzt in einem Facebook-Eintrag kundgetan, was er als türkischstämmiger Mostviertler von Landsleuten zu hören bekommt.

"Wir haben ein Rassismus-Problem", befand Günes. Das "Rassismus-Problem" habe sich geäußert, als er mit einer Freundin im Pub gesessen sei und ein FP-Mitglied sich seiner Begleiterin zugewandt und sie gefragt habe: "Soll ich den Dreckstürken neben dir abstechen?" Ein anderer FP-Sympathisant habe ihn vor einem Lokal angepöbelt und "Scheiß Türke, scheiß Jude!" gebrüllt. Günes berichtete auch von Jugendlichen, die sich im Wald singend um eine Hakenkreuzfahne versammelten, und von einer Gruppe, die sich mit dem Trinkspruch "Sieg Heil!" zuprostete. Er wolle nicht "alle in einen Topf werfen", schrieb er, aber St. Peter habe ein "extrem großes Problem mit Rassisten".

Heuras brachte indes eine Resolution im Gemeinderat ein, gegen Rassismus konsequent vorzugehen, die von allen Fraktionen – VP, SP, FP – beschlossen wurde. Die SJ braut zwecks Solidarität einen "Punsch gegen Rassismus", den sie am 14. Dezember um 15 Uhr bei Pizza & Kebap Schabanack ausschenkt. (feh)

