Rauchverbot im Freibad: Für FP und SP geht die Beschränkung viel zu weit

STADT HAAG. Seit einer Woche dürfen sich die Tabakfreunde nur noch in einer Raucherzone beim Buffet des Haager Parkbades eine Zigarette anstecken. Auf der Liegewiese ist der Qualm verboten.

Parkbad von Stadt Haag: Das neue Rauchverbot gilt seit einer Woche auch in freier Luft auf der Liegewiese. Bild: Google Maps

Die Zigaretten, die manche im Gras ausgedämpft hatten und mit ihren Stummeln die Liegewiese versauten, waren nur ein Grund für das Verbot. Der Gesundheitsvorsorge wegen hatte Stadtrat Martin Stöckler von der Liste "Für Haag" (FH) im Frühjahr einen Vorstoß unternommen, das Haager Parkbad rauchfrei zu machen. Bürgermeister Lukas Michlmayr (VP) vertagte den Antrag, weil er es für besser hielt, dass der Buffetpächter befragt und eingebunden werde. Der kenne die Badegäste besser.

Im Juli brachte jetzt Stöckler die Beschränkung des Tabakkonsums im Freibad auf eine Raucherzone beim Buffet durch. Gemeinsam mit der VP, bei der zwei Mandatare ausscherten, versammelte der FH-Stadtrat mit seinen eigenen Leuten eine 18:9-Mehrheit für den Beschluss. Das Verbot, eine Woche in Kraft, werde großteils befolgt, sagt Stöckler. Wer trotzdem auf der Liegewiese qualmt, werde nicht bestraft, sondern vom Bademeister freundlich auf die neue Regelung hingewiesen. Stöckler erhofft sich ähnliche Wirkungen wie durch das strikte Rauchverbot am Steyrer Bundesrealgymnasium, wo er Professor ist. Die Raucherquote sowohl im Lehrkörper als auch bei den Schülern sei rapide gesunken. Anderen im Rathaus schmeckt "die Bevormundung" gar nicht. SP-Stadträtin Hermine Freitag und FP-Chefin Martina Hofschweiger denken über weitere Gegenwehr nach: "Rauchen in freier Luft zu verbieten, geht zu weit."

Badewasser hat angeblich „jene Energie, die es zur Selbstreinigung braucht“

„Ein Bauchfleck ins Wasser brennt genauso“ – Bäder-Stadtrat Martin Stöckler (Für Haag) stellt sich „auf die naturwissenschaftliche Seite“. Und die besagt, dass die „Belebungsanlage“ nach dem Tiroler Naturforscher Johann Grander, die seine Vorgänger für teures Steuergeld im Haager Parkbad einbauen ließen, Humbug ist. Dessen ungeachtet wird auf der Homepage der Stadt das Badewasser, das mit dem Wunderwasser in einem Behälter nicht in Berührung kommt und von diesem bestrahlt wird, als „weich und samtig“ beschrieben: „Stellen Sie fest, dass kein Chlorgeruch Augenbrennen (!) verursacht und durch den verminderten Chloreinsatz die Haut nicht so schnell austrocknet.“ Mit der Technologie, die Grander von Gott offenbart haben will, habe das Badewasser „Energie, die es zur Selbstreinigung“ brauche, behauptet die Stadt. Nach Gerichtsurteilen darf man Granderwasser ungestraft „parawissenschaftlichen Unfug“ nennen.

