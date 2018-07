Rasant-heiße Musicalpremiere im Schlossgraben

STEYR. Im 24. Jahr des Steyrer Musikfestivals entführte Intendant Karl-Michael Ebner in das Chicago der 1920er-Jahre.

Intendant K.M. Ebner, M. Pointner (Sparkasse), F. Hammelmüller (SKF), Bürgermeister G. Hackl, G. Erhartmaier (Wr. Städtische) Bild: Mader

Es war ein drückend-heißer Sommerabend bei Vollmond, den sich das Musikfestival Steyr unter der Intendanz von Karl-Michael Ebner für die Premiere des Musicals "Chicago" ausgesucht hatte. Trotz der ebenso rasanten wie anmutigen Tanzszenen, die die Regisseure Susanne Sommer und Florian Hurler in das Bühnenbild von Georg Lindorfer gesetzt hatten, waren bei den Hauptdarstellern Lisa Habermann als Roxie und Martina Dorak als Velma sowie den Tänzern des Europaballetts St. Pölten keine Schweißperlen zu erkennen.

Heiß wurde hingegen dem Publikum im kaum kühlenden Schlossgraben, ob so viel nackter Haut. Selbst Intendant Ebner litt bei der Eröffnung sichtlich unter der Hitze und spielte daher mit der Frage "Sex & Crime auch in der Politik?" gekonnt Bürgermeister Gerald Hackl den Part des Redners zu. Dieser durfte sich darüber freuen, bei der Premiere des Stücks eine Vielzahl an bekannten Persönlichkeiten im Publikum zu sehen.

Strahlende Gesichter gab es bei Franz Hammelmüller (SKF), Günther Erhartmaier (Wr. Städtische), Maximilian Pointner (Sparkasse) und Barbara Krahwinkler (BMW), den Partnern und Sponsoren des Musikfestivals. Ebenso gesehen bei der ausverkauften Premiere: Der ehemalige BMW-Geschäftsführer Gerhard Wölfel, Gerti Schatzdorfer-Wölfel, WK-Obmann Eduard Riegler, Winzer Peter Szigeti, Generalstabschef a. D. General Othmar Commenda, Leopold Dotter (Verteidigungsministerium), Karin Dotter (Justizministerium), Roland Richter (Energie AG), Erich Haider (Linz AG), Gräfin Marie José und Graf Luca Visconti di Modrone, die Eltern von Kostümbildnerin Katharina Visconti, Gräfin Adelheid Hoyos mit Sohn Graf Eugen Hoyos, Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer, die Landesräte Birgit Gerstorfer und Günther Steinkellner, die Vizebürgermeister Wilhelm Hauser und Ingrid Weixlberger, Kulturstadtrat Gunter Mayrhofer sowie die beiden Bürgermeister Annemarie Wolfsjäger (St. Ulrich) und Bernhard Ruf (Bad Hall).

Kritik zum Stück

