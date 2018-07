Rachefeldzug im Drogenmilieu: Trio prügelte Steyrer krankenhausreif

STEYR. Täter wurden zu unbedingten Haftstrafen im Ausmaß von ein bis zwei Jahren verurteilt.

Prozess am Landesgericht Steyr: Ein 31-Jähriger wurde mit Faustschlägen und Fußtritten misshandelt. Bild: colourbox.de

Im Steyrer Drogenmilieu sind jene Straftaten beheimatet, die gestern im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Steyr vor Einzelrichterin Christina Forstner ausgebreitet wurden. Sie gipfelten schließlich darin, dass in den Abendstunden des 12. März dieses Jahres der ältere Bruder eines der Angeklagten auf der Münichholzer Flaniermeile von einem Tätertrio mit zwanzig bis dreißig Fausthieben niedergestreckt und anschließend mit den Füßen traktiert wurde. Das 31-jährige Opfer wurde daraufhin mit gebrochenem Jochbein und Kiefer sowie schweren Verletzungen am Arm ins Landeskrankenhaus Steyr gebracht. Mittlerweile wurde der Steyrer bereits zweimal am Arm operiert.

In Handschellen vor Gericht

Es sind die Verbrechen der schweren Körperverletzung, des Suchtgifthandels, der Nötigung und des schweren gewerbsmäßigen Diebstahls sowie die Vergehen der Störung der Totenruhe, des Betrugs, der Hehlerei, der Sachbeschädigung und des unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften, die von der Staatsanwaltschaft den sechs Angeklagten – vier stammen aus Steyr, je einer aus Garsten und Wels – zur Last gelegt wurden. Um die bereits rechtskräftigen Urteile vorwegzunehmen: Die drei einschlägig vorbestraften Täter – sie wurden mit Handschellen in den Gerichtssaal gebracht – wurden zu unbedingten Haftstrafen im Ausmaß von zwölf bis 24 Monaten verurteilt. Zwei wegen Suchtgifthandels Mitangeklagte erhielten je sechs Monate bedingt. Der sechste Angeklagte wurde wegen Hehlerei zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je vier Euro verurteilt.

Auslöser für diese Eskalation war der Versuch eines der Angeklagten, sich als Cannabiszüchter zu etablieren. Dafür borgte er sich vom Hauptangeklagten ein sogenanntes beheizbares Pflanzzelt aus, in dem 27 Hanfpflanzen kultiviert wurden. Die Leihgebühr dafür dürfte aber stolz gewesen sein. Vor Gericht wurde von rund 1000 Euro gesprochen. Die allerdings wurden nie bezahlt.

Flasche Jägermeister

Als am 12. März die drei Hauptangeklagten dann im Münichholz beim jungen Cannabiszüchter auftauchten, um das Geld einzutreiben, hatte dessen 31-jähriger Bruder das Pech, gerade auf Besuch zu sein. Nach einem Wortgefecht dampften sie zwar vorerst ohne Geld wieder ab, nach einer Flasche Jägermeister und einigen Droh-SMS kehrte das nun enthemmte Trio aber zurück zur Wohnung ihres "Geschäftspartners". Daraufhin eskalierte die Situation gegen 21 Uhr. Rund zehn Zeugen, großteils Bekannte der Angeklagten, dürften das Geschehen beobachtet haben.

Zeugin war auch eine Frau aus dem gegenüberliegenden Haus, die sofort die Polizei verständigte: "Ich habe mir wirklich Sorgen um den Mann am Boden gemacht. Ich habe aus dem Fenster geschrien, dass ich die Polizei gerufen habe, und sofort löste sich das Chaos auf der Straße auf."

