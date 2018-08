Publikumsmagnet Sommertheater: Kartenverkauf läuft so gut wie nie zuvor

AMSTETTEN HAAG, STEYR. Die Amstettner Version von "Rock of Ages" begeistert knapp 12.000 Musical-Fans. "Was ihr wollt" in Haag bringt es auf 11.500 Besucher. Auch in Steyr ist die Nachfrage groß.

Amstetten: "Rock of Ages" Bild: Sengstschmid

Die Besucherzahlen in den großen Sommertheater-Spielstätten in Steyr, Amstetten und Haag steuern – zusammengezählt – auf neue Rekordwerte zu. Das zeichnet sich bereits jetzt ab, etwas mehr als eine Woche bevor am 11. August die allerletzten Vorstellungen gespielt werden.

Als Bestseller erweist sich das Rockmusical "Rock of Ages", das es beim Musicalsommer in Amstetten zu sehen gibt. Sechs Zusatzvorstellungen hat Intendant Johann Kropfreiter bereits ins Programm genommen. Hochgerechnet pilgern heuer knapp 12.000 Fans in die Pölz-Halle. Damit ist man knapp dran an "Hair", das es voriges Jahr auf sieben Zusatzvorstellungen bzw. insgesamt 21 Vorstellungen brachte.

Die großartig inszenierte Musical-Show in Amstetten reißt das Publikum immer wieder aufs Neue zu Begeisterungsstürmen hin. Kaum ein Spieltag, an dem nicht nach einer Zugabe verlangt wird.

In Haag strahlt Neo-Geschäftsführer Gerhard Stubauer übers ganze Gesicht. Die Shakespeare-Komödie "Was ihr wollt" wird drei Mal öfter gespielt als ursprünglich geplant. Von dem Stück lassen sich insgesamt 11.500 Zuschauer begeistern. Zum Erfolg trägt neben der bekannt-turbulenten Geschichte auch Schauspiel-Star Gerti Drassl bei. Aber auch ihre Kollegen – wie etwa Charlotte Krenz als Viola und Intendant Christian Dolezal als Malvolio – brillieren. Karten gibt es nur noch für die Zusatzvorstellungen am Diestag, 7,. und Mittwoch, 8, August.

Haag: "Was ihr wollt" (Bild: Kainrath)

Beim Musikfestival Steyr, das sich immer mehr auf klassische Musicals spezialisiert, wird heuer "Chicago" gespielt. Obwohl erst drei der insgesamt neun Vorstellungen im Schlossgraben absolviert sind, freut man sich auch hier über gute Verkaufszahlen. Vor allem die sogenannten Allwetterkarten (die auch für die "Regenwetterspielstätte" Stadttheater gelten) sind mitunter schon Mangelware. Allein durch den Verkauf aller Allwetterkarten wäre eine Besucherzahl von mehr als 5200 zu erreichen.

Musikfestival Steyr: "Chicago" (Bild: Mader)

Im Steyrer Theater am Fluss wurde das diesjährige Stück "Die unteren Zehntausend" bislang zehn Mal gespielt, neun Mal davon vor ausverkauften Rängen. Weitere fünf Vorstellungen folgen.

Theater am Fluss: "Die unteren Zehntausend" (Bild: Kainrath)

