Preisträgerfoto von "Hund von unten"

STEYR. Wolfram Pertl ließ "Hannah" über Glasplatte laufen. Der Underdog gewann US-Fotopreis.

Preisgekrönt: „Underdog“ Hannah von unten. Bild: Wolfram Pertl

Ein Underdog unter den Bildkünstlern ist Wolfram Pertl keiner. Der Fotograf aus Steyr ließ nur seine Hündin "Hannah" über eine Glasplatte laufen, legte sich darunter und lichtete den Vierbeiner aus der Untenansicht ab. Das Foto mit der witzigen Bildunterschrift "Underdog" beeindruckte die Jury des Internet-Kunstwettbewerbs "Art Competition.Net" in Los Angeles derart, dass sie dem Österreicher in der Kategorie Tierfotografie "Animal Life 2018" den zweiten Preis zuerkannte. Neben dem Glückwunsch-E-Mail bekam Pertl eine weitere Nachricht, mit der bereits über PayPal 400 US-Dollar auf sein Bankkonto überwiesen worden waren. "Eine solche prompte Bezahlung wie von den Amerikanern habe ich noch nie erlebt", freute sich der Steyrer. Preisträger bei dem internationalen Wettbewerb zu sein, bei dem über 1000 Fotografen Nenngeld zahlten, habe ihn selber überrascht, sagt Pertl: "Ich habe erst seit meinem Pensionsantritt wieder mit der Wettbewerbsfotografie begonnen und nicht gedacht, dass ich gleich etwas reißen werde." Das Fotografieren hat der Steyrer von der Pike auf gelernt, als noch in Dunkelkammern Filme entwickelt wurden.

