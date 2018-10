Polizei ermittelt nach Handgreiflichkeiten in Ternberger Diskothek

TERNBERG. Nach einer Auseinandersetzung in einer Ternberger Diskothek in der Nacht von Samstag auf Sonntag laufen Ermittlungen der Polizei.

Nach den Vorfällen in der Discothek ermittelt die Polizei. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Gegen 3 Uhr gerieten zwei Lokalbesucher, ein 22-Jähriger und ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Steyr Land, mit den Türstehern einer Diskothek in Ternberg in eine Auseinandersetzung. Nach Angaben eines Türstehers hätten die Beiden einen abgesperrten Bereich ohne Erlaubnis betreten. Als sie aufgefordert wurden, diesen zu verlassen, kam es in der Folge zu einem handgreiflichen Disput.

Ein Sicherheitsbeauftragter gab dem 22-Jährigen einen Stoß, worauf dieser das Gleichgewicht verlor, zu Boden fiel und bewusstlos liegen blieb. Ein weiterer 22-Jähriger Lokalbesucher kam hinzu und wollte die Securitys vom Bewusstlosen weg drängen.

Nach eigenen Angaben wurde er anschließend von einem Türsteher zu Boden gestoßen und ins Freie gezerrt. Dort soll er noch mit den Füßen getreten worden und neben dem Eingangsbereich auf der Wiese zum Liegen gekommen sein. Die beiden 22-Jährigen wurden von der Rettung und dem Notarzt erstversorgt und in das LKH Steyr eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

