Panther wurde zum 20. Mal verliehen

STEYR. Steyr ist mit mehr als 600 denkmalgeschützten Objekten österreichweit Nummer eins.

Die Steyrer "Jubiläumspanther" wurden an (sitzend v.l.) Andreas und Ildiko Steininger, Daniel Hilgert (hier mit Lebensgefährtin Julia Kaltenberger und Tochter) sowie Gerda und Markus Kainberger verliehen . Mit ihnen freuten sich (stehend v.l.) Klaus Kohut, Mario Ritter, Gunter Mayrhofer, Gabriele Schnabl, Wilhelm Hauser, Ingrid Weixlberger, Gerald Hackl, Anika und Marius Kainberger, Helmut Zöttl und Ulrika Parzmair-Pfau. Bild: Magistrat

Der Steyrer Panther, eine Auszeichnung für besondere Verdienste im Bereich der Denkmalpflege, wurde heuer bereits zum 20. Mal verliehen.

Hans-Jörg Kaiser, der damalige Leiter der Abteilung für Altstadterhaltung im Magistrat Steyr, hatte den Preis im Jahr 1998 ins Leben gerufen. Seit damals sind insgesamt 60 "Panther" überreicht worden.

Haus von Werndls Bruder

In Steyr gibt es insgesamt mehr als 600 denkmalgeschützte Objekte, damit ist es die Stadt mit der höchsten Denkmal-Dichte Österreichs. Die Steyrer "Jubiläums-Panther" gingen an:

Ildiko und Josef Andreas Steinberger für die Sanierung des Bürger-, Wohn- und Handwerkerhauses Sierninger Straße 61. Das zweigeschossige Eckhaus stammt im Kern aus dem 16. Jahrhundert, die spätbarocke Fassade aus dem dritten Viertel des 18. Jahrhunderts. Ildiko und Josef Andreas Steinberger haben im Jahre 2004 damit begonnen, das Gebäude zu sanieren.

Gerda und Markus Kainberger für die Sanierung des Hauses Unterhimmler Straße 13. In dem Gebäude, das direkt am Himmlitzer Bach liegt, war bereits im Jahr 1614 ein Kupferhammer eingerichtet worden. In späterer Zeit wurde hier auch Draht gezogen, man stellte auch Sensen und Gewehrteile her. 1863 übernahm der Nägelfabrikant Franz Werndl, Bruder des Industrie-Pioniers Josef Werndl, das Gebäude, das er auch bewohnte. Im Jahr 2015 kaufte die Familie Kainberger das Haus.

Daniel Hilgert für die Fassaden-Restaurierung des Hauses Unterhimmler Straße 13. Hilgert arbeitet seit 1995 als Restaurator, 2013 gründete er seine eigene Firma. Er ist im In- und im Ausland tätig. Auch in Steyr hat Hilgert bereits die Fassaden mehrerer Gebäude saniert.

Ehrenzeichen für verdiente Steyrer

Die Stadt Steyr zeichnete in der Vorwoche sechs verdiente Persönlichkeiten aus: Heinz Mayr wurde für seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr und im Sport beim LAC Amateure geehrt. Für besondere Leistungen im kulturellen Bereich wurden Manfred Derflinger (Akku-Gründer und Kultur-Veranstalter), Rosemarie König (Gründungsmitglied Kreis Zwischenbrücken) und Pfarrer Friedrich Rößler (Reformations-Jubiläumsjahr) ausgezeichnet.

Das Ehrenzeichen für besondere Leistungen im sozialen Bereich ging an Erwin Atzmüller (SelbA-Club bei Vita Mobile) und den Mediziner Wolfgang Loidl (Vita Mobile, Besuchsdienst „Zeit für dich“).

Die Geehrten mit der Stadtpolitik, sitzend v. l.: F. Rößler, R. König, H. Mayr, G. Hackl, W. Loidl, M. Derflinger, E. Atzmüller. Hinten: R. Kaufmann, M. Schodermayr, I. Weixlberger, W. Hauser, G. Mayrhofer, H. Zöttl

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema