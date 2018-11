Orangefarbener Kirchturm als mahnendes Zeichen gegen Gewalt an Frauen

STEYR. Die evangelische Pfarre Steyr und der Soroptimist Club beteiligen sich an "Orange the World", einer weltumspannenden Aktion.

Seit gestern Abend wird der Turm der evangelischen Kirche in Steyr in oranges Licht getaucht. Bild: Daucher

16 Tage lang, seit gestern, 25. November, werden ausgewählte Gebäude in aller Welt in orangefarbenes Licht getaucht. Die Aktion der UN Women richtet sich damit gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Dieser Missstand soll bis 2030, so das Ziel der Kampagne, beendet sein.

Der Titel "Orange the World" steht als Metapher für eine positive, hellere und wärmende Zukunft, an der alle Menschen teilhaben können.

Österreich leuchtet 67-fach

Zu jenen 67 Gebäuden, die in Österreich in warmem Orange leuchten, zählt neben dem Parlament in Wien und dem Linzer Schloss auch die evangelische Kirche in Steyr. Hier wird der Turm ins rechte – in diesem Fall: orange – Licht gerückt. Die Kirche hat als Backstein-Bauwerk ohnedies einen orangen Grundfarbton. Mit der Aktion wird das noch deutlich intensiviert.

"Wir machen es ganz einfach, mit Baustellenleuchten und oranger Folie", sagt Pfarrer Markus Gerhold, der vor kurzem erst die Nachfolge von Friedrich Rößler angetreten hat. Mit relativ geringem Aufwand soll ein großer Effekt erzielt und ein deutlich sichtbares Statement abgegeben werden. Bei Einbruch der Dunkelheit, also ab etwa 16 Uhr, wird das Licht täglich eingeschaltet.

Der Aktion der evangelischen Pfarre schließt sich auch der Steyrer Soroptimist Club an. Die Damen rund um Präsidentin Maria Furtner laden zu einem Filmabend, der sich des Aktionsthemas annimmt. "Female Pleasure", so der Titel, wird am Donnerstag, 13. Dezember, im City Kino Steyr gezeigt. Zuvor bekommen die Besucher die Videobotschaft der bekannten Schauspielerin Ursula Strauss zu "Orange the World" zu sehen.

Filmabend im Citykino

Die 16 Tage, in denen die Gebäude orange beleuchtet werden, entsprechen dem Zeitraum zwischen dem Welttag gegen Gewalt an Frauen (am 25. November) und dem internationalen Tag der Menschenrechte (am 10. Dezember).

Weitere Informationen zur Aktion in Österreich gibt es auf www.unwomen-nc.at, der Homepage des UN-Women-Nationalkomitees Österreich. Der Steyrer Themenfilmabend am Donnerstag, 13. Dezember, beginnt um 19 Uhr.

"Orange the World", Aktion gegen Gewalt an Frauen und Mädchen – evangelische Kirche Steyr, von Sonntag, 25. November, bis Montag, 10. Dezember, täglich ab Einbruch der Dunkelheit.

"Female Pleasure", Themenfilmabend des Soroptimist Clubs Steyr im Rahmen von "Orange the World" – Citykino Steyr, Donnerstag, 13. Dezember, 19 Uhr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema