Oedt machte es Amstetten im letzten Test nicht leicht

AMSTETTEN. Die Mostviertler erkämpften sich einen knappen Sieg.

Auch wenn es nur ein Testspiel war: Es wurde um jeden Ball gekämpft. Bild: Kovacs

Im letzten Testspiel vor dem Meisterschaftsstart am 29. Juli um 10.30 Uhr daheim gegen den Floridsdorfer AC war in den ersten 20 Minuten vom SKU Amstetten wenig zu sehen. Zu sehr steckten noch das harte Trainingslager und das kräfteraubende Spiel gegen Rotherham United aus der 2. englischen Liga in den Beinen.

Oedt, der Meister der OÖ. Landesliga, drückte hingegen aufs Tempo und hatte es auch leicht. Die rasche 2:0-Führung verdankten die Gäste einem scharfen 35-Meter-Rückpass von Uhlig, den Tormann Gschossmann nicht erreichte (13.), und einem Abstauber-Tor durch Vuljanovic (16.). Der Anschlusstreffer von Markic (32.) brachte dann die Wende. In einem temporeichen Spiel, dem auch die Härte nicht fehlte, fiel kurz nach Seitenwechsel durch Lachmayr (50.) der Ausgleich. Unter dem Druck des SKU wurde auch die Oedter Abwehr anfälliger. Folge war das 3:2 durch Peham (82.).

Oedt wollte nicht als Verlierer vom Platz gehen, setzte aggressiv nach und fand prompt die Ausgleichschance vor. Youngster Moritz Bachner im Tor machte diese bei seinem Kurzeinsatz mit einem tollen Reflex (86.) zunichte. Es blieb beim knappen 3:2 der Heimelf.

