Nußbach geht mit zwei Siegen in die Weihnachtspause

NUSSBACH, KREMSMÜNSTER. Kremsmünsters Faustballer schließen die Hinrunde der Hallenbundesliga mit zwei Niederlagen ab.

Auf Tuchfühlung nur zwei Punkte hinter Bundesliga-Tabellenführer Laakirchen wechseln die Faustballerinnen von Union Schwingenschuh Nußbach auf Rang zwei ins neue Jahr. Zum Abschluss der Hinrunde feierte die Truppe rund um Kapitänin Marlene Hieslmair zwei klare Erfolge gegen Linz-Urfahr und Arnreit.

"Alles in allem waren das keine einfachen Spiele", sagt Neo-Coach Marco Salzberger, "zwischendurch hat uns manchmal die Körperspannung und die Konzentration gefehlt, aber insgesamt sind wir mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden."

Alles andere wäre nach den beiden ungefährdeten 3:0-Siegen der Kremstalerinnen auch verwunderlich gewesen. Zudem feierte bei Nußbach mit Kathrin Wirth eine neue Spielerin ein gelungenes Bundesliga-Debüt.

Nach der Weihnachtspause greifen die Kremstalerinnen am 19. Jänner in Grieskirchen wieder ins Bundesliga-Geschehen ein. Gegner sind dann die Hausherren und Union Ulrichsberg.

Kein Erfolgserlebnis vor Weihnachten gab es hingegen für die Herren des TuS Raiffeisen Kremsmünster. Nach einem 0:3 gegen Freistadt präsentierten sich die Grün-Weißen zwar gegen Enns deutlich besser, zu mehr als einem Satzgewinn reichte es aber nicht. In einem Spiel zweier harmloser Angriffsformationen dominierte der Kampfgeist. Speziell der dritte Satz war aber ein Krimi, in dem die Kremstaler nach 2:7-Rückstand sogar 9:7 in Führung gingen, dann zwei Satzbälle vergaben und noch 12:14 verloren. "Den dritten Satz müssen wir gewinnen, dann gehört das Spiel uns", sagt Laurenz Hübner. Mit sechs Punkten liegt der TuS damit nur auf Rang sieben.

