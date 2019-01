Nur noch 4,3 Prozent: Amstetten nähert sich Vollbeschäftigung an

AMSTETTEN. Firmen im Bezirk haben so hohen Arbeitskräftebedarf, dass auch wieder Langzeitarbeitslose eine Chance im Berufsleben haben.

Die Arbeitslosenquote 2018 im Bezirk Amstetten ist von 5,1 Prozent im Jahr 2017 auf 4,3 Prozent zurückgegangen. "Sie ist die niedrigste seit dem Jahr 2008 und liegt auch deutlich unter der prognostizierten Marke für Niederösterreich mit 7,8 Prozent", teilt Harald Vetter, Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Amstetten mit. Für das heurige Jahr ist er optimistisch. "Die Arbeitslosigkeit im Bezirk wird auch 2019 bei steigenden Beschäftigungszahlen weiter abnehmen, allerdings nicht mehr so deutlich wie 2018", sagt Vetter. "Wir wollen jedenfalls die nach wie vor günstige Entwicklung der Wirtschaft nützen, um langzeitarbeitslose Personen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und Jugendliche mit Hilfe der niederösterreichischen Ausbildungsgarantie auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Durchschnittlich sind im Jahr 2018 pro Monat 1963 Personen – 910 Frauen und 1053 Männer– arbeitslos gemeldet gewesen. Das sind 14,5 Prozent weniger als im Jahr 2017 mit 2294 Personen. Dass mehr als 4200 arbeitslos vorgemerkte Personen ihre Jobsuche mit einer Arbeitsaufnahme beenden konnten, führt Harald Vetter in erster Linie darauf zurück, dass die Betriebe dem AMS durchschnittlich pro Monat 1238 freie Stellen gemeldet haben, um 60 Prozent mehr als im Jahr 2017. Schon im zweiten Jahr in Folge ist es gelungen, die Arbeitslosigkeit junger Menschen im Bezirk Amstetten auf 236 Jugendliche im Monatsschnitt wieder deutlich zu senken.

