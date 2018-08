Noch nie nächtigten so viele Gäste in Steyr

STEYR. Mit 9893 Nächtigungen sprengte der Juni alle bisherigen Rekorde in der Eisenstadt.

Großveranstaltungen sind schön und gut, das Rückgrat bleibt aber der Geschäftstourismus in Steyr. Bild: feh

Im Advent lächelt das Steyrer Christkindl über sein ganzes Engelsgesicht, der Postbus kutschiert Scharen von Touristen zur Wallfahrtskirche in Christkindl, eine Heerschar an Städtebummlern folgt den Nachtwächtern, die mit Hellebarde und Laterne ausgerüstet die Sehenswürdigkeiten abschreiten. Weit gefehlt aber, wer die Vorweihnachtszeit als die Hauptreisezeit in die alte Eisenstadt vermutet. Im Stadtbild spiegelt sich der wahre Gästeboom nicht wider.

Im Juni checkten 5270 Reisende an den Rezeptionen der Steyrer Hotels ein und blieben durchschnittlich zwei Tage. Das macht in der Statistik 9893 Nächtigungen aus, "den besten Monatswert, den wir je hatten", sagt Eva Pötzl, Geschäftsführerin des Steyrer Tourismusverbandes. Nach wie vor sind es Geschäftsreisende, die zu 60 Prozent die Steyrer Gästebetten belegen. Weitere 15 bis 20 Prozent kommen ebenfalls nur deshalb, weil sie in der Stadt etwas beruflich zu tun haben – bei Seminaren und Tagungen.

"Natürlich ist der Geschäftstourismus – wenn er so gut wie nie läuft – ein Spiegelbild der guten Konjunktur in der Wirtschaft, die wir nicht beeinflussen können", sagt Pötzl. Trotzdem ernte man die Früchte früherer Saaten. Mit einem Business-Class-Cluster haben die Beherberger der Stadt sich bemüht, den Gästen, die auf Dienstreise in ihren Hotels absteigen, den Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. "Die Hoffnung, dass die Leute begeistert sind, und dann das nächste Mal vielleicht ihre Familien zu einem Kurztrip in die Stadt mitnehmen, hat sich erfüllt", sagt Pötzl.

Bei den "Ankünften", die Gästezahl also, war bereits der Juni des Vorjahres mit 5230 Neuankömmlingen ein historischer Höchstwert, der nun nochmals übertroffen werden konnte. Die Basis für die Steigerung sind die Vier-Stern-Betriebe, die bei den Gästen in Steyr am meisten nachgefragt werden.

Gewicht im Großverband

Der Tourismusverband Steyr verbuchte im ersten Halbjahr bis Ende Juni 44.506 Nächtigungen und im Verbund mit Partnerbetrieben in Dietach und St. Ulrich 55.624 Nächtigungen. "Wenn der Trend anhält, dann werden wir heuer auf über 100.000 Nächtigungen kommen", lehnt sich Pötzl wohl nicht weit aus dem Fenster. Bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage wird die Marke wohl zu schaffen sein. Das wird dem Steyrer Tourismusverband auch Gewicht in dem neuen zu schaffenden regionalen Tourismusverband verschaffen, den das Land OÖ fordert. Mit 100.000 Nächtigungen steuert Steyr bereits die Hälfte des geforderten Limits bei. Zweifelsohne wird das die Forderung für den Großverband, Steyr in die Benennung aufzunehmen, bestärken. Wie der neue übergreifende Tourismusverband heißen soll, darüber zerbricht sich nun eine beauftragte Agentur die Köpfe. Ein Resultat soll es im Oktober geben.

