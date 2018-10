Neuer Pflegedienstleiter in Christkindl

GARSTEN, KIRCHDORF. Horst Konrad, bisher Pflegedirektor am LKH Kirchdorf, wechselt nach Garsten ins Landespflege- und Betreuungszentrum Christkindl.

Horst Konrad, neuer Pflegedienstleiter in Christkindl, mit Eva-Maria Ecker, Nachfolgerin am LKH Kirchdorf Bild: gespag

Das Landespflege- und Betreuungszentrum (LPBZ) Christkindl hat einen neuen Pflegedienstleiter: Der 55-jährige Horst Konrad, bisher Pflegedirektor am LKH Kirchdorf, wechselt nach Garsten. Aufgrund seiner Kompetenz und seiner jahrelangen Erfahrung in der Pflege wird er auch die Führung, Steuerung und Entwicklung der Pflege für alle vier Standorte der LPBZ GmbH, einer gespag-Tochter, übernehmen. Zudem soll er im Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen.

Mit der Nachfolge als Pflegedirektorin in Kirchdorf wurde interimistisch die bisherige Stellvertreterin Eva-Maria Ecker betraut.

Der Scharnsteiner Konrad schloss 2003 den Lehrgang zum Akademischer Krankenhausmanager an der WU Wien ab, 2004 folgte der Abschluss des Masterstudiums für Gesundheitsmanagement an der Donauuniversität Krems und 2008 ein Studienabschluss der Pflegewissenschaft an der UMIT in Hall/Tirol. Seit 2003 war Konrad Pflegedirektor am LKH Kirchdorf.

Im LPBZ Christkindl in Garsten finden Menschen mit psychischen Grunderkrankungen und Wachkomapatienten ein Zuhause. Auch gibt es Kurzzeitpflegeplätze zur Entlastung pflegender Angehöriger sowie im Ortszentrum eine Außenwohngruppe mit sechs Plätzen. Im LPBZ sind rund 110 Mitarbeiter beschäftigt.

