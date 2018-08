Nachbau eines alten Römerbootes fährt auf Donau

ARDAGGER. Ein von der Universität Erlangen-Nürnberg rekonstruiertes römisches Patrouillenboot ist in Ardagger zu Wasser gelassen worden.

Römerboot auf der Donau Bild: Tanzer

Professor Boris Dreyer hatte das Projekt zum 275. Geburtstag der Universität ins Leben gerufen: "Die Schiffsbautechnik von damals war sehr weit. So entsprechen die Nuten und Federn der noch heute modernen Holzbootbauweise." Durch den geringen Wasserwiderstand könne das Boot bis zu sechs Knoten schnell fahren und sei zur Römerzeit als Patrouillen- und Geleitboot auf der Donau eingesetzt worden. Als Vorbild für den Nachbau der Studenten dienten zwei Wracks aus der Zeit um 100 n. Chr., die in der Nähe von Ingolstadt gefunden wurden.

Das 16 Meter lange und 2,7 Meter breite Boot wurde von der Marina Raderbauer in die Donau gehoben. Moststraßen-Obfrau Michaela Hinterholzer und Bürgermeister Johannes Pressl schlüpften an Bord in die Panzer von römischen Soldaten. Anschließend legten sie gemeinsam mit 20 Ruderern der Firma Heitec flussabwärts Richtung Grein ab. Das Boot wird im weiteren Verlauf entlang ehemaliger Römerstützpunkte bis zum Schwarzen Meer fahren.

