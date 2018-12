Mustersiedlung der Nazis, die heute ein Zukunftsmodell ist

Ehrlich gesagt ist es scheißegal, was der Herr "Autor Retzl, Jahrgang 1956" (Zitat: ON von heute) zu meinen meint...



Solche Wohnbaute gab es lange vor dem Krieg auch in Linz, Leonfeldner Straße, und in Linz-Keferfeld. Das waren objektiv echte Fortschritte, kein 1 Bad+Klo am Gang mehr für 10 Wohnungen gemeinsam.



Also ungeachtet der Nazis und deren perverser Ideologie ein echter Fortschritt im Sozialbau und keine Kriegsvorbereitung einzelner Wohnungen, wie man es dem Artikel entnehmen könnte.



Ähnliche Fortschritte hatten übrigens auch die Sozialisten in Wien (und NUR dort) schon gut 10 Jahre vorher gemacht, Stichwort Karl-Marx-Hof und viele weitere.