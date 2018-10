Motorradfahrer stürzte in den Hölleitenbach

GROßRAMING. Nach einem schweren Motorradunfall stand der Notarzthubschrauber am Samstagvormittag in Großraming (Bezirk Steyr-Land) im Einsatz.

Rettungshubschrauber (Symbolbild) Bild: www.laumat.at/Matthias Lauber

Eine Motorradausfahrt mit Bekannten hat für einen 48-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land am Samstagvormittag im Krankenhaus geendet. Der Mann war mit einer Gruppe von Bikern auf der Laussaer Landesstraße unterwegs, als es gegen elf Uhr im Gemeindegebiet von Großraming (Bezirk Steyr-Land) zu dem Unfall kam.

Bei einem Bremsmanöver in einer Kurve verlor der 48-Jährige auf dem mit Rollsplitt versehenen Straßenabschnitt die Kontrolle über sein Zweirad. Das Bike rutschte weg und der Lenker kam zu Sturz. Er schlitterte mitsamt dem Motorrad noch etwa 30 Meter über den Asphalt und stürzte dann aus einer Höhe von rund zweieinhalb Metern in den Hölleitenbach, wo er verletzt liegen blieb.

Einsatzkräfte der Rettung Ternberg und das Team des Notarzthubschraubers Christophorus 15 versorgten den Mann am Unfallort, bevor er mit dem Helikopter in das Landeskrankenhaus nach Steyr gebracht wurde.

26-Jähriger starb bei Unfall in Bad Ischl

Erst am Vortag war es in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) zu einem Motorradunfall gekommen, bei dem ein 26-Jähriger sein Leben verlor. Der junge Mann hatte wohl aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit auf der Weißenbachtalstraße die Kontrolle über sein Zweirad verloren und war über die Leitschiene in den Weißenbach geschleudert worden. Details dazu lesen Sie hier.

Bei einem weiter Zweirad-Unfall am Samstagmorgen wurde ein 15-jähriger Mopedfahrer verletzt. Der Bursch dürfte beim Abbiegen an einer Kreuzung in Kematen an der Krems (Bezirk Linz-Land) ein herannahendes Auto übersehen haben, die OÖN berichteten.

