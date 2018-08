Modetempel Casa Moda sperrt im Jänner zu

STEYR. Anwalt Wilfrid Wetzl wird das im Jahr 2008 gekaufte Traditions-Modegeschäft für Betuchte am Grünmarkt Anfang 2019 schließen.

Casa-Moda-Eigentümer Wilfrid Wetzl (M.) mit Klaus Hoflehner und Fatma Sahin von Moondress Bild: casamoda

Nach der Ende September anstehenden Schließung des Steyrer Traditions-Kleiderhauses Haubeneder folgt kurz nach Jahreswechsel der nächste Aderlass für die Steyrer Modeszene und das Handelszentrum Innenstadt: Anwalt Wilfrid Wetzl wird den im Jahr 2008 gekauften Modetempel Casa Moda schließen. Mitte Jänner sei endgültig Schluss mit dem Sozialprojekt am Grünmarkt, bestätigt der Unternehmer: „Ich fahre hier seit Jahren nur Verluste ein.“

Die Casa-Moda-Standorte in Linz, St. Pölten und Graz sind von der Schließung nicht betroffen. Die vier Mitarbeiterinnen des Steyrer Geschäfts werden ihren Arbeitsplatz künftig in Linz haben.

Trauerspiel Steyrer Stadtplatz

Wetzl betont, dass er das Casa-Moda-Stammhaus eigentlich behalten wollte, die Zahlen hätten aber dagegen gesprochen. Der Stadtplatz sei ein Trauerspiel, die Verbannung der Parkplätze ein großer Fehler. Er sei froh, die Kaufoption für das Haus am Grünmarkt nicht genutzt zu haben. „Leider, aber das Steyrer Zentrum ist tot.“

Emotional wird Wetzl, wenn er auf die Online-Konkurrenz angesprochen wird: „Es ist unmöglich, gegen die Schachtelverpacker auf der grünen Wiese zu bestehen.“ Speziell im Luxussegment müsse man mit Toplage, Toppersonal und Topausstattung punkten, das koste aber alles. Dazu komme, dass der traditionelle Handel viel stärker mit Abgaben belastet sei als der internationale Online-Handel. Fazit des Anwalts: „Einfach tödlich.“

Wirklich gut bei Casa Moda laufe nur der Standort St. Pölten: „Dort wollen die Leute, dass im Zentrum etwas los ist. Dabei könnten alle schnell und problemlos nach Wien in die Mariahilfer Straße fahren.“ In Steyr fehle leider das Bewusstsein, jeder fahre zum Einkaufen in die PlusCity: „Unglaublich, was sich dort an Steyrern tummelt.“

Ein wenig Hoffnung hat Wetzl aber auf eine Trendwende: „Ich war dem neuen Einkaufszentrum am Tabor gegenüber immer skeptisch eingestellt. Vielleicht hilft es aber, dass die Steyrer hier bleiben und dann auch wieder in die Stadt kommen.“ Eines ist für Wetzl unbestritten: Steyr habe ein schönes Ambiente, der Stadtplatz sei in Österreich die klare Nummer eins.

